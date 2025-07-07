СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 июля 2025 13:09  [40] Российские семьи поделились полумиллиардом гигабайт в сети Билайна
08 июля 2025 12:32  [128] Скважины пробурят под Левинкой для продления метро в Сормове
08 июля 2025 11:47  [215] Нижегородцам напомнили, как получить остаток средств маткапитала
08 июля 2025 11:16  [118] Нижегородцев предупредили, что мошенники всё чаще выдают себя за чиновников
08 июля 2025 11:08  [141] Макет нового здания Национального центра "Россия" представили в Москве
08 июля 2025 10:56  [127] Депутаты гордумы помогли ребятам с ОВЗ принять участие в социально-экологической акции
08 июля 2025 10:56  [145] 28 килограммов опасных фруктов выявили в аэропорту Нижнего Новгорода
08 июля 2025 10:40  [144] Нижегородские пары вступят в брак на свадебном фестивале в Москве
08 июля 2025 10:22  [178] Путин новым указом уточнил порядок прохождения военной службы в России
08 июля 2025 10:16  [118] ВАРМСУ провела встречу с муниципалитетами накануне Дня семьи, любви и верности
Общество

Российские семьи поделились полумиллиардом гигабайт в сети Билайна

08 июля 2025 13:09  [40] Общество
Российские семьи поделились полумиллиардом гигабайт в сети Билайна

Фото: пресс-служба Билайна

В январе-мае 2025 года клиенты Билайна поделились с родственниками и близкими 657 миллионами гигабайт. Это на 12% больше, чем годом ранее, подсчитал Билайн ко Дню семьи, любви и верности. Такого объема данных хватило бы на просмотр 100 миллионов часов фильмов в высоком качестве.

Возможность делиться интернетом с близкими дает услуга «Семья в билайне»*. Опция позволяет подключить к основному номеру дополнительные СИМ-карты родных и близких, приобрести один пакет услуг и пользоваться гигабайтами, минутами и СМС всей семьей.

По данным Билайна, в среднем один пакет услуг мобильной связи используют 3 члена семьи. В топ-10 регионов, где больше делятся трафиком, кроме Москвы и Московской области, попали Пермский край, Челябинская, Калужская, Воронежская, Астраханская области, Татарстан, Ярославская, Тюменская области, Ставропольский край и Республика Дагестан.

В то же время в регионах России различаются способы использования трафика. Например, жители Москвы и Московской области посвящают просмотру видео почти наполовину больше времени, чем остальные. Клиенты из южных регионов оказались особенно общительными: они использовали мессенджеры чаще, чем абоненты из других мест. Больше всего времени в этих приложениях проводят жители Чеченской Республики, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ставропольского края.

В основном интернет-трафик расходуют на развлечение и общение: лидирует видеоконтент, причем популярность этого сервиса у пользователей семейной опции из Москвы, Сибири и Дальнего Востока выше, чем у абонентов любого другого тарифа. Следом идут мессенджеры, затем социальные сети и онлайн-музыка.

«Для Билайна семья – одна из важнейших ценностей. Мы видим, насколько важно нашим клиентам быть на связи с близкими и поддерживать друг друга каждый день. Именно поэтому в наших тарифах есть семейные опции, которые позволяют объединить номера родственников и друзей, делиться интернетом и экономить на связи, оставаясь вместе даже на расстоянии. Для нас большая честь помогать семьям быть ближе, особенно в такой теплый и важный праздник, как День семьи, любви и верности», – отметил Алексей Карев, директор по продуктовому маркетингу Билайна.

Опция «Семья в билайне» позволяет объединить до 10 близких на своем тарифе и оплачивать только его, при этом гигабайтами, минутами и СМС будут пользоваться все члены семьи. За каждый новый номер, подключенный к общему тарифу, предоставят дополнительные 50 Гб интернета.

Статистика, использованная в новости, получена из анализа обезличенных данных абонентов.

*Доп. номера подключаются в рамках услуги «Дели гиги»/«Дели всё» (может быть платной). Территория действия и подробности - beeline.ru.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Билайн Сотовые операторы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
07 июля 2025 16:44Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных