Ретроспектива в Scrum: как сделать ее полезной

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Ретроспектива — обязательный этап в Scrum. Она нужна, чтобы команда разобрала, что пошло не так в спринте, нашла узкие места и договорилась, как работать лучше. Но часто ретро превращается в формальность: поговорили, разошлись и ничего не поменялось.
Вот как сделать ретроспективу действительно полезной.
Не надо приходить на ретро без конкретной повестки. Ведущий (часто это Scrum-мастер) должен заранее:
Формат можно менять: попробовать Start-Stop-Continue, 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed for) или Mad-Sad-Glad. Это помогает команде взглянуть на спринт с разных сторон.
Без доверия нет откровенности. Если команда боится говорить о проблемах, ретро бесполезно проводить.
Что помогает:
Плохо работаем или много багов — это вода. Выясните:
И главное — что с этим делать. Каждое обсуждение должно заканчиваться конкретными действиями. Лучше одно выполненное улучшение, чем десять пустых идей.
Решения должны быть записаны и назначены ответственные, иначе все забудется на следующий день. Лучше вести список улучшений в таск-трекере. Так вы сможете отслеживать, что внедрили, а что — нет.
Например, в Кайтене можно создавать задачи прямо из ретро и отслеживать их выполнение в отдельном потоке. Это удобно — ничего не теряется, все прозрачно.
На каждой ретроспективе возвращайтесь к предыдущим договоренностям. Выполнили ли вы их? Что получилось? Что мешает? Это помогает команде видеть, что работа над собой — это процесс, а не разовая акция.
Пример
Команда пожаловалась: «У нас снова не хватило времени на тестирование». Вместо того чтобы просто согласиться, ведущий задал уточняющие вопросы:
— Когда именно начались задержки?
— Что повлияло на сроки?
— Сколько задач не прошли тест?
Выяснилось, что разработчики начали спринт с самых крупных задач, и тестировщики получили всё в последние два дня. Решение: договорились брать сначала средние и мелкие задачи, чтобы тестирование шло параллельно. В следующем спринте багов стало меньше.
Фото предоставлено ООО «Кайтен Софтвер».
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