Главные преимущества облачной бухгалтерии

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Ваша бухгалтерия может переехать из персонального компьютера на облачное хранилище прямо сейчас. Стоит ли оно того? Каковы подводные камни? Какой бизнес больше прочих выигрывает от переноса бухгалтерии в облако?

В этой статье мы объясним, что такое облачная бухгалтерия, кому она подойдёт и какие у неё преимущества и недостатки.

Что такое облачная бухгалтерия?

Облачная бухгалтерия — это, по сути, точно такая же бухгалтерская программа, однако она хранит данные не на локальном устройстве, а на своих собственных серверах. Для того, чтобы пользоваться всеми её функциями и эффективно вести бухгалтерский учёт, не требуется установка на компьютер — всё доступно в режиме онлайн.

Для облачной бухгалтерии не нужно покупать и регулярно обновлять лицензионный пакет, для установки на компьютер не потребуется помощь специалиста. Да и в принципе наличие компьютера не обязательно. Поскольку сервис доступен напрямую из браузера, для доступа к бухгалтерии подойдёт и планшет, и ноутбук, и даже телевизор.

Для кого подойдёт?

Гибкость, онлайн-доступ и отсутствие привязки к конкретному устройству делают облачную бухгалтерию довольно универсальным решением. Она подходит и для самозанятых, и для больших и маленьких компаний. В особенности облачная бухгалтерия пригодится интернациональным командам, в которых многие работают в удалённом режиме. Бухгалтеры и их начальство могут находиться в разных странах, при этом всегда имея под рукой доступ к бухгалтерии и всем необходимым данным.

Также от внедрения облачной бухгалтерии выигрывают индивидуальные предприниматели с небольшим количеством сотрудников. Например, Site.pro как онлайн-бухгалтерия для ИП даёт возможность автоматизировать целый ряд процессов. Она без помощи человека распознаёт банковские счета и выписки и поддерживает конвертацию: например, может быстро перенести данные в формат PDF или Excel. Site.pro самостоятельно создаст налоговую декларацию по нужной форме, а также поддерживает все виды УСН и позволяет быстро перейти на налогообложение с НДС.

Таким образом, функции облачной бухгалтерии помогают небольшим ИП сэкономить на услугах бухгалтера и, возможно, заменить его. К тому же, у Site.pro есть большая база знаний с ответами на вопросы, так что сервис поможет научиться бухгалтерскому учёту самостоятельно.

Сравнение облачной бухгалтерии с локальной бухгалтерской программой

Посмотрим, что предлагает пользователям облачная бухгалтерия Site.pro в сравнении с обычной бухгалтерской программой.

Облачная бухгалтерия

Онлайн-доступ с любого девайса.

Не требуется установка на устройство.

Быстрая интеграция с другими сайтами, онлайн-магазинами и приложениями.

Можно легко добавить неограниченное количество новых пользователей в систему.

Автоматическое сохранение данных на сервер.

Не работает без подключения к интернету.

При слабом интернете медленно грузится, есть риски сбоев.

Не требуется собственные сервера для хранения данных.

В среднем цены ниже, масштабирование бизнеса не влечёт большого роста трат.

Локальная бухгалтерская программа

В большинстве случаев доступ возможен только с ПК, для онлайн-доступа нужны дополнительные приложения.

Требуется установить программу на ПК.

Нет возможности интеграции.

Добавление новых пользователей сложнее и занимает больше времени, не в каждой программе это возможно.

Резервную копию данных нужно делать вручную.

Работает без интернета.

Не требует подключения к интернету, скорость работы зависит только от устройства.

Необходимо организовать место для хранения данных.

При росте оборотов необходимо закупать новую технику.

У обоих вариантов есть и существенные преимущества, и недостатки. О том, что лучше подходит для конкретного бизнеса, стоит судить, исходя из его масштаба и потребностей.

Облачные бухгалтерии обладают более интуитивным интерфейсом, подходят и для бухгалтеров, и управленцев, и клиентов. Рабочий процесс становится быстрее за счёт наличия множества готовых форм и шаблонов, не требуется ничего составлять вручную, что подходит для людей без опыта работы в бухгалтерии.

Кроме того, хотя программа сама по себе обычно дешевле офлайн аналогов, она требует оплаты по подписке на ежемесячной или ежегодной основе. У онлайн-бухгалтерий бывают и бесплатные пробные периоды, но они ограничены по времени и функционалу, что может быть препятствием для самозанятых и ИП, которые только начинают деятельность.

Site.pro предлагает решение для ведения бухгалтерии для ИП, предоставляя неограниченный по времени бесплатный тариф. Он позволяет свободно распознавать, оцифровывать и выставлять счета онлайн, в том числе нестандартные, это занимает меньше 30 секунд. После оцифровки счёт автоматически загружается в хранилище пользователя.

Минусы облака, которые важно иметь в виду

Любой сервис имеет свои минусы. О них важно знать, чтобы взвешенно принять решение.

Отсутствие офлайн режима — само по себе достаточно серьёзный недостаток. Потеряв доступ к интернету, пользователь неизбежно теряет и доступ к бухгалтерии. В случае неполадок со связью работа встанет, важно стабильное подключение. Однако проблема решается, если своевременно копировать особо важные данные на личный диск.

Защита информации. Пользуясь облачной бухгалтерией, вы доверяете ей всю свою информацию. Поэтому если с её серверами что-то случится, или произойдёт утечка данных, скомпрометирован будет и ваш бизнес. Это вопрос того, кому вы доверяете больше: сервису, или компьютеру вашего бухгалтера. Утечка может случиться в любом случае и из любого источника, но имеет смысл оценить возможные риски.

Не каждый браузер совместим с облачной бухгалтерией. Эта проблема постепенно становится менее актуальной, поскольку сервисы адаптируют функционал под разные браузеры. Для того, чтобы предотвратить конфликт между бухгалтерией и браузером, следует пользоваться новейшими версиями проверенных браузеров.

Заключение

Облачная бухгалтерия — простой в использовании инструмент, который уже заметно облегчает работу многих компаний. Наличие облака помогает свободно делиться данными, а дружелюбный интерфейс не даёт запутаться даже новичкам. Это решение для тех, кто часто занимается бухгалтерским учётом в поездках или работает в международных компаниях. ИП и самозанятые в свою очередь оценят простоту функционала и возможность не устанавливать на компьютер целое программное обеспечение.

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