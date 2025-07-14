СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
14 июля 2025 15:45  [89] Завершились съемки сериала «1000 нет и 1 да» для Wink.ru
13 июля 2025 10:52  [732] Григорий Верник поддержал новую возлюбленную на премьере в Нижнем Новгороде
13 июля 2025 10:26  [456] Немного Чехова и много любви: нижегородцам показали сериал "Три сестры"
12 июля 2025 20:10  [648] Глеб Никитин рассказал нижегородцам про гигантскую букву "П" в Болдине
11 июля 2025 17:33  [310] Более 400 нижегородских экскурсоводов и гидов-переводчиков успешно прошли профессиональную аттестацию
11 июля 2025 15:55  [693] Речные рейсы в Пермь запускают из Нижнего Новгорода с 16 июля
11 июля 2025 12:15  [687] Пореченков и Кологривый представили фильм "Беги" на фестивале "Горький fest"
11 июля 2025 12:04  [1976] "Горький fest - 2025" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
11 июля 2025 11:45  [337] Совет ветеранов АПЗ устроил выставку букетов
11 июля 2025 11:01  [608] Как прошло открытие кинофестиваля "Горький fest - 2025" в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Завершились съемки сериала «1000 нет и 1 да» для Wink.ru

14 июля 2025 15:45  [89] Культура и отдых
Завершились съемки сериала «1000 нет и 1 да» для Wink.ru

Завершился московский этап съемок романтической драмы «1000 нет и 1 да» (18+) от продюсера Жоры Крыжовникова для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — «Бесприданница», «Грех да беда на кого не живет» и «Шутники», но действие разворачивается в наши дни.

В главных ролях Елена Лядова, Ксения Трейстер, Ангелина Стречина, Константин Белошапка, Павел Попов и Иван Жвакин. В сериале также снимались Сергей Анненков, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие. Режиссер-постановщик — Андрей Силкин («Плакса», «Молодежка. Новая смена», «Тетя Марта», «Практика»).

Одна случайная встреча навсегда изменит жизни юной Оксаны из простой семьи и молодого олигарха Сергея. Все началось… со свадьбы. Таня, сестра Оксаны, выходит замуж. Свадебный день превращается в череду катастроф — буквально все идет не по плану. На свадьбе даже появляется бывший возлюбленный Тани, а самоуверенный богач Сергей при всех делает предложение Оксане… Отказ Оксаны Сергея очень задевает: «И пусть ты тысячу раз скажешь “нет”, рано или поздно ты все равно скажешь “да”!», — уверен он.

Андрей Силкин, режиссер-постановщик: «70% успеха фильма — это кастинг и актерский ансамбль. У нас 100% попадание каждого на свою роль. У меня сложилось впечатление, что мы перепробовали всю Москву и Санкт-Петербург. Некоторые актеры приходили дважды, поскольку важны были ансамблевые пробы. Перед тем как утвердить артиста, я обязательно смотрю его театральные работы, мне важно увидеть в нем различные возможности существования на сцене и в кадре. Большая часть наших актеров — из театра Вахтангова».

Съемки сериала проходили в Сочи и Москве. По словам Андрея Силкина, южный город был выбран не случайно, он соответствует характерам героев — они такие же яркие, горячие и эмоциональные. При этом во время съемок курортная локация «порадовала» съемочную группу холодной погодой.

Ангелина Стречина, исполнительница роли Тани: «Раскрою огромную тайну — во время съемок почти все время шел дождь. Однажды мы снимали сцену на причале, и нас просто сносило в кадре — такой сильный был ветер. В другой раз мне пришлось купаться в море в холодный день — температура воздуха была всего 14 градусов. После этого меня сразу отправили в баню, чтобы я не заболела».

Ксения Трейстер, исполнившая роль Оксаны, во время работы над проектом научилась управлять яхтой.

Ксения Трейстер, исполнительница роли Татьяны: «Сериал рассказывает о семье, о простых человеческих чувствах — о радости и грусти, о влюбленности, о любви во всех проявлениях. Я думаю, именно поэтому наш сериал будет близок и понятен всем. Я старалась нырнуть глубже текста и найти новые смыслы в нашей, казалось бы, простой и в чем-то даже наивной истории».

О сериале «1000 нет и 1 да» (18+)
Производство: TOOMUCH Production при поддержке «НМГ Студии»
Продюсеры: Жора Крыжовников, Дмитрий Пачулия
Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук
Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим
Авторы сценария: Жора Крыжовников, Денис Уточкин
Режиссер-постановщик: Андрей Силкин
Креативный продюсер: Евгения Хрипкова
Композитор: Дарья Чаруша
Оператор: Денис Панов
Художники-постановщики: Евгений Вихляев, Анастасия Черных
В ролях: Елена Лядова, Ксения Трейстер, Ангелина Стречина, Константин Белошапка, Павел Попов, Иван Жвакин, Сергей Анненков, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко, Вероника Мохирева, Виктория Клинкова, Миша Мяло, Никита Никитин, Олег Чугунов, Ольга Воронина, Константин Адаев, Алексей Ведерников, Павел Гончаров, Люция Валиева, Марк Нестер, Татьяна Лотова, Ян Теплов, Алексей Кондрашов, Денис Яковлев, Никита Мучкаев, Дарья Бабич, Елена Панджариди, Антон Богданов, Никита Лысенко.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».
Реклама. ПАО «Ростелеком» rt.ru

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кинематограф Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
14 июля 2025 15:00Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных