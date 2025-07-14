Завершились съемки сериала «1000 нет и 1 да» для Wink.ru Культура и отдых

Завершился московский этап съемок романтической драмы «1000 нет и 1 да» (18+) от продюсера Жоры Крыжовникова для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — «Бесприданница», «Грех да беда на кого не живет» и «Шутники», но действие разворачивается в наши дни.

В главных ролях Елена Лядова, Ксения Трейстер, Ангелина Стречина, Константин Белошапка, Павел Попов и Иван Жвакин. В сериале также снимались Сергей Анненков, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие. Режиссер-постановщик — Андрей Силкин («Плакса», «Молодежка. Новая смена», «Тетя Марта», «Практика»).

Одна случайная встреча навсегда изменит жизни юной Оксаны из простой семьи и молодого олигарха Сергея. Все началось… со свадьбы. Таня, сестра Оксаны, выходит замуж. Свадебный день превращается в череду катастроф — буквально все идет не по плану. На свадьбе даже появляется бывший возлюбленный Тани, а самоуверенный богач Сергей при всех делает предложение Оксане… Отказ Оксаны Сергея очень задевает: «И пусть ты тысячу раз скажешь “нет”, рано или поздно ты все равно скажешь “да”!», — уверен он.

Андрей Силкин, режиссер-постановщик: «70% успеха фильма — это кастинг и актерский ансамбль. У нас 100% попадание каждого на свою роль. У меня сложилось впечатление, что мы перепробовали всю Москву и Санкт-Петербург. Некоторые актеры приходили дважды, поскольку важны были ансамблевые пробы. Перед тем как утвердить артиста, я обязательно смотрю его театральные работы, мне важно увидеть в нем различные возможности существования на сцене и в кадре. Большая часть наших актеров — из театра Вахтангова».

Съемки сериала проходили в Сочи и Москве. По словам Андрея Силкина, южный город был выбран не случайно, он соответствует характерам героев — они такие же яркие, горячие и эмоциональные. При этом во время съемок курортная локация «порадовала» съемочную группу холодной погодой.

Ангелина Стречина, исполнительница роли Тани: «Раскрою огромную тайну — во время съемок почти все время шел дождь. Однажды мы снимали сцену на причале, и нас просто сносило в кадре — такой сильный был ветер. В другой раз мне пришлось купаться в море в холодный день — температура воздуха была всего 14 градусов. После этого меня сразу отправили в баню, чтобы я не заболела».

Ксения Трейстер, исполнившая роль Оксаны, во время работы над проектом научилась управлять яхтой.

Ксения Трейстер, исполнительница роли Татьяны: «Сериал рассказывает о семье, о простых человеческих чувствах — о радости и грусти, о влюбленности, о любви во всех проявлениях. Я думаю, именно поэтому наш сериал будет близок и понятен всем. Я старалась нырнуть глубже текста и найти новые смыслы в нашей, казалось бы, простой и в чем-то даже наивной истории».

О сериале «1000 нет и 1 да» (18+)

Производство: TOOMUCH Production при поддержке «НМГ Студии»

Продюсеры: Жора Крыжовников, Дмитрий Пачулия

Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Авторы сценария: Жора Крыжовников, Денис Уточкин

Режиссер-постановщик: Андрей Силкин

Креативный продюсер: Евгения Хрипкова

Композитор: Дарья Чаруша

Оператор: Денис Панов

Художники-постановщики: Евгений Вихляев, Анастасия Черных

В ролях: Елена Лядова, Ксения Трейстер, Ангелина Стречина, Константин Белошапка, Павел Попов, Иван Жвакин, Сергей Анненков, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко, Вероника Мохирева, Виктория Клинкова, Миша Мяло, Никита Никитин, Олег Чугунов, Ольга Воронина, Константин Адаев, Алексей Ведерников, Павел Гончаров, Люция Валиева, Марк Нестер, Татьяна Лотова, Ян Теплов, Алексей Кондрашов, Денис Яковлев, Никита Мучкаев, Дарья Бабич, Елена Панджариди, Антон Богданов, Никита Лысенко.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

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