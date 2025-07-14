Нижегородцы могут в МТС оформить предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 Общество

МТС цифровая экосистема, сообщает о том, что первой в России представила складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7, а также линейку носимых устройств Samsung Galaxy Watch8 на специальной презентации в Москве. Предзказ на новинки уже открыт и продлится до 21 июля.



МТС Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 – это самые тонкие складные устройства бренда с поддержкой умного ИИ-помощника Galaxy AI и продвинутой камеры с алгоритмами Pro Visual для мобильной фотографии, которые помогают пользователям на всех этапах создания контента. Galaxy Z Flip7 FE — новая модель по более доступной цене, рассчитанная на тех, кто только хочет попробовать складной смартфон.



Специальная стоимость смартфонов в МТС в период предзаказа:

Samsung Galaxy Z Fold7 12/256Gb – 148 990 рублей;

Samsung Galaxy Z Fold7 12/512Gb – 166 990 рублей;

Samsung Galaxy Z Fold7 16/1Tb – 192 990 рублей;

Samsung Galaxy Z Flip7 12/256Gb – 91 990 рублей;

Samsung Galaxy Z Flip7 12/512Gb – 99 990 рублей;

Samsung Galaxy Z Flip7 FE 8/128Gb – 69 990 рублей;

Samsung Galaxy Z Flip7 FE 8/256Gb – 79 990 рублей.



Линейка Z Fold7 доступна в трех цветах – синем, сером и чёрном, линейка Z Flip7 представлена в чёрном, синем и коралловом цветах, а Z Flip7 FE – в чёрном и белом. На все смартфоны действует рассрочка 0-0-24 и скидка до 27 тыс. рублей в период предзаказа. Продажи новинок начнутся с 22 июля.



Стоимость носимых устройств в МТС:

Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 47 mm – 44 990 рублей;

Samsung Galaxy Watch8 Classic 46 mm – 36 990 рублей;

Samsung Galaxy Watch8 LTE 44 mm – 28 490 рублей;

Samsung Galaxy Watch8 LTE 40 mm – 25 990 рублей.



«Samsung уверенно сохраняет лидерство на рынке складных смартфонов — на бренд приходится 57% в штуках и 54% в деньгах от всех продаж в этом сегменте. Мы ожидаем высокий интерес к новым складным моделям Samsung уже на этапе предзаказа. С каждым годом они привлекают всё более широкую аудиторию за счёт того, что линейка смартфонов становится технологичнее и прочнее», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Всего в первом полугодии 2025 года на российском рынке смартфонов было продано 43 тыс. складных устройств на сумму 4,5 млрд рублей, что больше на 36% в штуках и на 35% в деньгах по сравнению с январём-июнем 2024 года.

Ознакомиться с фотографиями и полным списком технических характеристик новинок можно по ссылке.

Фото: МТС

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