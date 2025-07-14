Где в Нижнем Новгороде купить торговые весы с поверкой и гарантией 3 года

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Торговые весы — это специальное оборудование, предназначенное для взвешивания товаров в розничной и оптовой торговле. Они обязательно должны соответствовать III классу точности по ГОСТ 53228 и быть внесены в Государственный реестр средств измерений. Обязательное условие — наличие двойного дисплея: со стороны продавца и покупателя. Эти требования закреплены в законе «О торговле».
При выборе торговых весов важно учитывать:
Более подробно ознакомиться с доступными моделями можно в официальном каталоге MERTECH по адресу: https://mertech.ru/vesovoe-oborudovanie/vesy-dlya-torgovli/
Поверка — это официальное подтверждение того, что весы соответствуют метрологическим требованиям. Весы без действующей поверки нельзя использовать в торговле: это нарушение закона и повод для штрафов со стороны Роспотребнадзора.
Все торговые весы MERTECH проходят обязательную первичную поверку и поставляются с соответствующим свидетельством.
Весы MERTECH можно приобрести у официальных дилеров в Нижнем Новгороде. Мы даем гарантию 3 года на всю продукцию, а дилеры обеспечивают сервисное обслуживание, настройку и помощь в выборе модели.
Вот адреса официальных точек продаж:
Перед покупкой рекомендуем проконсультироваться с менеджером: он поможет подобрать модель с нужным функционалом и подтвердит наличие актуальной поверки.
Покупка торговых весов — важный шаг для любого магазина. Чтобы избежать проблем с Роспотребнадзором, снизить потери и ускорить процесс обслуживания, выбирайте сертифицированные весы от надежного бренда.
MERTECH предлагает проверенное весовое оборудование с гарантией 3 года, поверкой и поддержкой во всех регионах России — включая Нижний Новгород.
Найдите ближайшего дилера и покупайте оборудование, которое будет служить вам годами.
Фото предоставлено ООО «Мертех».
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