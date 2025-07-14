Где в Нижнем Новгороде купить торговые весы с поверкой и гарантией 3 года

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Что такое торговые весы

Торговые весы — это специальное оборудование, предназначенное для взвешивания товаров в розничной и оптовой торговле. Они обязательно должны соответствовать III классу точности по ГОСТ 53228 и быть внесены в Государственный реестр средств измерений. Обязательное условие — наличие двойного дисплея: со стороны продавца и покупателя. Эти требования закреплены в законе «О торговле».

Как выбрать торговые весы

При выборе торговых весов важно учитывать:

Наибольший предел взвешивания (НПВ): 15 кг — оптимально для продуктовых магазинов, 32–60 кг — для оптовых точек и рынков.

Дискретность: от 2 до 5 г — определяет точность измерений и влияет на учёт себестоимости.

Функции: обнуление, тарирование, суммирование, расчет сдачи, память цен — упрощают работу персонала.

Тип дисплея: LED — для работы при ярком освещении, LCD — для помещений с равномерным светом.

Возможность подключения к кассе или 1С: через USB или RS-232.

Более подробно ознакомиться с доступными моделями можно в официальном каталоге MERTECH по адресу: https://mertech.ru/vesovoe-oborudovanie/vesy-dlya-torgovli/

Что такое государственная поверка весов

Поверка — это официальное подтверждение того, что весы соответствуют метрологическим требованиям. Весы без действующей поверки нельзя использовать в торговле: это нарушение закона и повод для штрафов со стороны Роспотребнадзора.

Все торговые весы MERTECH проходят обязательную первичную поверку и поставляются с соответствующим свидетельством.

Где купить торговые весы MERTECH с поверкой и гарантией 3 года в Нижнем Новгороде

Весы MERTECH можно приобрести у официальных дилеров в Нижнем Новгороде. Мы даем гарантию 3 года на всю продукцию, а дилеры обеспечивают сервисное обслуживание, настройку и помощь в выборе модели.

Вот адреса официальных точек продаж:

ООО Торгмонтаж — ул. Чкалова, 28 / Пушкина, 20 / Шекспира, 1Бк4

ООО Контур НП — ул. Академика Лебедева, 8А

ООО ЭВМкомплекс — ул. Ошарская, 69

ООО Офисмаг — Богородский р-н, п. Кудьма, ЛК «Южный»

ООО Торговый дом Ока-Волга — ул. Новая, 3 / Генкиной, 61

ООО Торгтехсервис — пр-т Гагарина, 166 / Алданская, 5

ООО ЭВМ-Касса — ул. Белинского, 49 / Октябрьской Революции, 45 / Юлиуса Фучика, 11

ООО Готовые решения — ул. Литвинова, 74к31

ООО Компания Тензор — ул. Костина, 4 / Красноармейская, 9

ООО Первый БИТ — ул. Ульянова, 26/11

Комус — ул. Советская, 12

Торг-терминал — ул. Учительская, 12

Перед покупкой рекомендуем проконсультироваться с менеджером: он поможет подобрать модель с нужным функционалом и подтвердит наличие актуальной поверки.

Заключение

Покупка торговых весов — важный шаг для любого магазина. Чтобы избежать проблем с Роспотребнадзором, снизить потери и ускорить процесс обслуживания, выбирайте сертифицированные весы от надежного бренда.

MERTECH предлагает проверенное весовое оборудование с гарантией 3 года, поверкой и поддержкой во всех регионах России — включая Нижний Новгород.

Найдите ближайшего дилера и покупайте оборудование, которое будет служить вам годами.

Фото предоставлено ООО «Мертех».

Реклама. ООО «Мертех». ИНН 9702014804 mertech.ru