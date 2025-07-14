СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Новости партнеров

Где в Нижнем Новгороде купить торговые весы с поверкой и гарантией 3 года

16 июля 2025 14:50  [39]

erid: 2SDnjdZfdVp

Что такое торговые весы

Торговые весы — это специальное оборудование, предназначенное для взвешивания товаров в розничной и оптовой торговле. Они обязательно должны соответствовать III классу точности по ГОСТ 53228 и быть внесены в Государственный реестр средств измерений. Обязательное условие — наличие двойного дисплея: со стороны продавца и покупателя. Эти требования закреплены в законе «О торговле».

торговые весы

Как выбрать торговые весы

При выборе торговых весов важно учитывать:

  • Наибольший предел взвешивания (НПВ): 15 кг — оптимально для продуктовых магазинов, 32–60 кг — для оптовых точек и рынков.
  • Дискретность: от 2 до 5 г — определяет точность измерений и влияет на учёт себестоимости.
  • Функции: обнуление, тарирование, суммирование, расчет сдачи, память цен — упрощают работу персонала.
  • Тип дисплея: LED — для работы при ярком освещении, LCD — для помещений с равномерным светом.
  • Возможность подключения к кассе или 1С: через USB или RS-232.

Более подробно ознакомиться с доступными моделями можно в официальном каталоге MERTECH по адресу: https://mertech.ru/vesovoe-oborudovanie/vesy-dlya-torgovli/

Что такое государственная поверка весов

Поверка — это официальное подтверждение того, что весы соответствуют метрологическим требованиям. Весы без действующей поверки нельзя использовать в торговле: это нарушение закона и повод для штрафов со стороны Роспотребнадзора.

Все торговые весы MERTECH проходят обязательную первичную поверку и поставляются с соответствующим свидетельством.

государственная поверка весов

Где купить торговые весы MERTECH с поверкой и гарантией 3 года в Нижнем Новгороде

Весы MERTECH можно приобрести у официальных дилеров в Нижнем Новгороде. Мы даем гарантию 3 года на всю продукцию, а дилеры обеспечивают сервисное обслуживание, настройку и помощь в выборе модели.

Вот адреса официальных точек продаж:

  • ООО Торгмонтаж — ул. Чкалова, 28 / Пушкина, 20 / Шекспира, 1Бк4
  • ООО Контур НП — ул. Академика Лебедева, 8А
  • ООО ЭВМкомплекс — ул. Ошарская, 69
  • ООО Офисмаг — Богородский р-н, п. Кудьма, ЛК «Южный»
  • ООО Торговый дом Ока-Волга — ул. Новая, 3 / Генкиной, 61
  • ООО Торгтехсервис — пр-т Гагарина, 166 / Алданская, 5
  • ООО ЭВМ-Касса — ул. Белинского, 49 / Октябрьской Революции, 45 / Юлиуса Фучика, 11
  • ООО Готовые решения — ул. Литвинова, 74к31
  • ООО Компания Тензор — ул. Костина, 4 / Красноармейская, 9
  • ООО Первый БИТ — ул. Ульянова, 26/11
  • Комус — ул. Советская, 12
  • Торг-терминал — ул. Учительская, 12

Перед покупкой рекомендуем проконсультироваться с менеджером: он поможет подобрать модель с нужным функционалом и подтвердит наличие актуальной поверки.

Заключение

Покупка торговых весов — важный шаг для любого магазина. Чтобы избежать проблем с Роспотребнадзором, снизить потери и ускорить процесс обслуживания, выбирайте сертифицированные весы от надежного бренда.

MERTECH предлагает проверенное весовое оборудование с гарантией 3 года, поверкой и поддержкой во всех регионах России — включая Нижний Новгород.

Найдите ближайшего дилера и покупайте оборудование, которое будет служить вам годами.

Фото предоставлено ООО «Мертех».

Реклама. ООО «Мертех». ИНН 9702014804 mertech.ru

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
14 июля 2025 15:00Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных