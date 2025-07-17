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Общество

Добровольцем может стать каждый!

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Добровольцем может стать каждый!

Проект некоммерческой организации «Соседский центр «Кстовчане» стал победителем Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» 2024 года. При поддержке Компании в Кстове Нижегородской области была организована Академия серебряных добровольцев «Тимуровцы ХХI века».

Цель проекта – вовлечь людей старшего поколения в добровольческую деятельность через теоретические знания и практические навыки в этой области. Серебряные волонтеры занимались на обучающих семинарах, обменивались опытом с другими общественными организациями, прошли настоящий марафон мастер-классов под девизом «Умеешь сам – научи другого».  

«Всего в рамках проекта было организовано 8 мероприятий, которые призваны замотивировать людей старшего поколения заниматься волонтерством. Мы хотим сказать, что возраст для добрых дел не помеха! За время реализации проекта основам добровольческой деятельности было обучено 32 человека, тогда как планировалось 25. Очень востребованным оказалось это направление. Поэтому мы не планируем останавливаться. Большое спасибо ЛУКОЙЛу за поддержку», – сказала руководитель соседского центра «Кстовчане» Зинаида Токарева.

Реклама. ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» ИНН 5250043567

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Теги:
Кстово ЛУКОЙЛ
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