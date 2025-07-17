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Экономика

ВТБ выяснил, жители каких регионов в ПФО зарабатывают больше всего кешбэка

18 июля 2025 12:45  [71] Экономика
ВТБ выяснил, жители каких регионов в ПФО зарабатывают больше всего кешбэка

Лидерами по сумме полученного кешбэка стали клиенты из Чувашии, Татарстана и Нижегородской области. Такие данные следуют из исследования клиентской активности аналитиков ВТБ в рамках программы лояльности банка за первое полугодие 2025 года.
 
В пятерку регионов Приволжского федерального округа с самой высокой средней суммой кешбэка вошли Чувашия, Нижегородская и Кировская области, Пермский край и Удмуртия.
 
Наибольший интерес к категориям кешбэка проявляют клиенты из Чувашии (74%), Удмуртии (68%), Марий Эл (67%), Кировской области (66%) и Пермского края (65%). По количеству участников программы лидируют Татарстан (290 тыс.), Башкирия (244 тыс.), Нижегородская (238 тыс.) и Самарская (234 тыс.) области, Пермский край (234 тыс.).
 
Согласно данным ВТБ, за первые шесть месяцев 2025 года россияне получили до 220 миллиардов рублей кешбэка в рамках банковских программ лояльности. Аналитики банка прогнозируют, что по итогам года эта сумма может достичь 450-500 миллиардов рублей.
 
ВТБ ожидает, что во втором полугодии банки активнее начнут использовать искусственный интеллект и внедрять игровые механики для более точной персонализации предложений, что позволит привлечь и удержать клиентов.
 
Напомним, что программа лояльности ВТБ была обновлена в мае прошлого года, когда клиенты начали получать кешбэк в рублях вместо бонусов. С момента изменений сумма выплаченного кешбэка увеличилась более чем вдвое, а число участников программы возросло в три раза. Сейчас ее условиями пользуются более 60% активных клиентов банка.

Фото предоставлено ВТБ.  

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Теги:
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