Шлагбаум RADARPLUS Model B01: надёжный контроль доступа для интенсивного движения

erid: 2SDnjdk7FDx

Организация пропускного режима на территории требует применения качественного и функционального оборудования. В этом вопросе особое внимание заслуживает автоматический шлагбаум RADARPLUS Model B01 - современное устройство, разработанное с учётом российских условий эксплуатации и требований к безопасности.

Соответствие государственным стандартам и доступ к тендерам

Данный автоматический шлагбаум включён в реестр Минпромторга РФ, что подтверждает его соответствие Постановлению Правительства №1875. Это делает устройство актуальным выбором для участия в государственных закупках и реализации проектов, связанных с импортозамещением. Такой статус особенно важен для организаций, работающих в сфере государственных и муниципальных контрактов.

Технические характеристики и преимущества

Шлагбаум предназначен для использования на объектах с высокой интенсивностью транспортного потока. Благодаря скорости открытия стрелы всего за 1–5 секунды, устройство обеспечивает бесперебойное движение даже в условиях плотного автомобильного потока. Устройство работает в широком диапазоне температур - от -20°C до +55°C, что делает его пригодным для эксплуатации в различных климатических условиях.

Ключевые особенности модели

Способность перекрывать проезжую часть шириной до 6 метров;

Настройка формы стрелы в зависимости от требований (прямоугольная или круглая);

Высокая степень пылевлагозащиты (класс IP65);

Корпус из высокопрочной крашеной стали, стойкой к коррозионному воздействию;

Обогрев корпуса для стабильной эксплуатации при крайне низких температурах;

Удобство монтажа и интеграции в действующие системы управления доступом.

Установка и настройка

Монтаж устройства производится на подготовленное основание. После установки подключается питание и управляющий блок, который может работать как в автоматическом, так и в ручном режиме. Для расширения функционала доступна установка дополнительных элементов - сигнальной лампы, опоры для стрелы, а также обогрева тумбы. Устройство может управляться дистанционно через радиоканал или интегрироваться в системы с использованием считывателей.

Комплектация и сервис

Базовая комплектация включает непосредственно оборудование, стрелу (можно выбрать прямоугольную или округлую форму), набор крепежей, инструкцию по монтажу и использованию, а также документ гарантии. Опционально предлагаются дополнительные аксессуары: основание, предупреждающий световой сигнал и обогреватель, которые заказываются отдельно.

Автоматический шлагбаум - это оптимальный выбор для объектов, где требуется надёжный контроль доступа и высокая пропускная способность. Прочный корпус, широкий температурный диапазон работы, гибкие настройки и реестровый статус делают его универсальным решением как для коммерческих, так и для государственных проектов.

Фото предоставлено ООО «Новые Технологии».

Реклама. ООО «Новые Технологии». ИНН 5003144391 radarplus.shop