Шлагбаум RADARPLUS Model B01: надёжный контроль доступа для интенсивного движения

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Организация пропускного режима на территории требует применения качественного и функционального оборудования. В этом вопросе особое внимание заслуживает автоматический шлагбаум RADARPLUS Model B01 - современное устройство, разработанное с учётом российских условий эксплуатации и требований к безопасности.
Данный автоматический шлагбаум включён в реестр Минпромторга РФ, что подтверждает его соответствие Постановлению Правительства №1875. Это делает устройство актуальным выбором для участия в государственных закупках и реализации проектов, связанных с импортозамещением. Такой статус особенно важен для организаций, работающих в сфере государственных и муниципальных контрактов.
Шлагбаум предназначен для использования на объектах с высокой интенсивностью транспортного потока. Благодаря скорости открытия стрелы всего за 1–5 секунды, устройство обеспечивает бесперебойное движение даже в условиях плотного автомобильного потока. Устройство работает в широком диапазоне температур - от -20°C до +55°C, что делает его пригодным для эксплуатации в различных климатических условиях.
Монтаж устройства производится на подготовленное основание. После установки подключается питание и управляющий блок, который может работать как в автоматическом, так и в ручном режиме. Для расширения функционала доступна установка дополнительных элементов - сигнальной лампы, опоры для стрелы, а также обогрева тумбы. Устройство может управляться дистанционно через радиоканал или интегрироваться в системы с использованием считывателей.
Базовая комплектация включает непосредственно оборудование, стрелу (можно выбрать прямоугольную или округлую форму), набор крепежей, инструкцию по монтажу и использованию, а также документ гарантии. Опционально предлагаются дополнительные аксессуары: основание, предупреждающий световой сигнал и обогреватель, которые заказываются отдельно.
Автоматический шлагбаум - это оптимальный выбор для объектов, где требуется надёжный контроль доступа и высокая пропускная способность. Прочный корпус, широкий температурный диапазон работы, гибкие настройки и реестровый статус делают его универсальным решением как для коммерческих, так и для государственных проектов.
Фото предоставлено ООО «Новые Технологии».
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