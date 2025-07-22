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Роль технологий в сохранении культурного наследия: новые инструменты для художников, фотографов и музыкантов

21 июля 2025 11:48  [297]

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После пожара в парижском соборе Нотр-Дам перед реставраторами встала сложная и дорогостоящая задача. Требовалось восстановить шпиль XIX в. и больше половины крыши XII-XIII вв, которые уничтожил огонь.

Одной из первых свою помощь в реставрации предложила компания Ubisoft. В игре Assassin's Creed Unity 2014 года, которую выпустила компания, была детализированная модель собора. Команда дизайнеров под руководством Кэролайн Мьюз воссоздала Нотр-Дам на основе рисунков, чертежей и фотографий.

В итоге в работу взяли другую цифровую модель — трехмерный лазерный скан, который создал историк Эндрю Талон, но Ubisoft привлекла внимание общественности к проблеме и помогла собрать пожертвования.

Сканы, на основе которых восстанавливали Нотр-Дам, или цифровые двойники, создают для многих памятников архитектуры. С развитием технологий подход к сохранению культурных объектов изменился, вышел на новый уровень, что заметно повлияло на возможности реставраторов, архитекторов и строителей.

Технологии в сохранении культурного наследия

Рентген и компьютерная томография картин перед реставрацией, фотограмметрия (восстановление 3D-объекта по фотографиям), искусственный интеллект — это не полный список технологий, которые применяют, чтобы обеспечить сохранение культурного наследия, его восстановление и потенциальную защиту.

Искусственный интеллект (AI) — это одна из самых громких тем последних лет. После того как в 2021 году специалисты художественного музея в Амстердаме благодаря AI-инструментам восстановили полотно Рембрандта «Ночная стража», среди художников и реставраторов развернулась жаркая дискуссия.

С одной стороны — технологии, благодаря сохранившейся копии и анализу работ Рембрандта, позволили увидеть, как могла бы выглядеть картина в ее изначальном варианте. С другой — достаточно ли они совершенны, чтобы доверять им мировые шедевры, и не обесценивает ли это труд людей, посвятивших себя искусству.

Пока общество ищет ответ на эти вопросы, разберем, какие менее провокационные способы сохранять культурное наследие существуют в наши дни и доступны для широкого пользования.

Новые инструменты для художников

Цифровые платформы: соцсети, онлайн-галереи и сайты помогают современным художникам фиксировать аналоговые работы. Площадки для портфолио и продажи — IPEX, ArtStation или Behance — находить спонсоров и покупателей в любой точке Земли.

Развитие диджитал-программ для рисования и анимации, в том числе в дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальностях, позволяет артистам творить в форматах, раньше не доступных воображению.

Современные решения для фотографов

От приложений-экспонометров, позволяющих определять уровень освещенности для пленочных работ, до метаданных, зашитых в цифровые кадры, которые дают возможность определять время и место съемки, а также данные фотоаппарата — все это часть технологий, доступных фотографам на повседневной основе.

Метаданные тоже используют для защиты работ — они помогают установить авторство. Наравне с этим фотографы обращаются к цифровому депонированию, которое фиксирует факт нахождения конкретного изображения у человека на определенные дату и время.

А вездесущий ИИ позволяет детальнее работать с обработкой и ретушью, а также помогает в восстановлении и колоризации старых фотографий.

Технологические возможности для музыкантов

Пожалуй, в музыке влияние технологий заметно несколько больше, чем в других областях искусства. Наиболее прорывными стали платформы по стримингу и продаже музыки.

Во-первых, это обеспечило бум в индустрии, так как исполнители стали менее зависимы от дистрибьюторов и физических носителей. Если раньше людей с камерами было больше, чем людей с музыкальными инструментами, так как заработать на фотографиях было проще, то после появления в интернете аудиосервисов выросло количество независимых групп и сольных проектов. Благодаря стримингам люди начали получать оплату за каждое прослушивание.

Во-вторых, цифровые маркеты сделали приобретение прав на музыку проще. Они решили вопрос с обработкой авторских и смежных прав, которые в случае с музыкой устроены гораздо сложнее, чем в фотографии или живописи.

Для примера, на IPEX для каждого трека указаны правообладатели всех типов прав (авторы, исполнители, лейблы и т.д.). К тому же, продавцы сразу указывают, что именно продается в каждом случае: лицензия на использование музыки в кино, сериале или рекламе, набор прав для создания кавера или полный пакет прав с отчуждением.

Влияние технологий на сохранение нематериального культурного наследия

Цифровые площадки для продажи, веб-архивы, NFT, социальные сети — все это позволяет сохранять искусство в нематериальной форме. Пока существуют серверы, на которых содержаться данные, ни один оцифрованный объект культуры не пропадет бесследно.

Технологии не могут остановить время, но могут помочь с ним справиться. Благодаря ним можно сохранить для потомков и реставраторов внешний вид зданий и скульптур. Зафиксировать форму мазков или вычислить изначальный цвет краски на картинах. Дать новую жизнь старым музыкальным записям с помощью оцифровки.

Помимо сохранения, технологии помогают в распространении, что важно для самих художников, музыкантов, писателей и фотографов, которые могут посвятить своему таланту жизнь, получая за это достойную оплату.

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