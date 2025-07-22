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Культура и отдых

Дальнобойщики выбирают Wink — в КАМАЗах стали доступны фильмы, музыка и книги

21 июля 2025 12:06  [234] Культура и отдых
Дальнобойщики выбирают Wink — в КАМАЗах стали доступны фильмы, музыка и книги

Для водителей автотехники КАМАЗ нового поколения (К5) в бортовой информационной системе (БИС) появились приложения одного из крупнейших российских онлайн-кинотеатров Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Водители в пути могут слушать любимые композиции в сервисе «Wink Музыка» или аудиокниги в «Wink Книги», а на отдыхе смотреть ТВ, кино и сериалы в онлайн-кинотеатре Wink.

Антон Володькин, генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink: «Мы рады старту сотрудничества с крупнейшим российским производителем грузовых и специальных автомобилей КАМАЗ — этот бренд известен всему миру благодаря надежности и высокой эффективности своей продукции. Музыка, книги, кино и сериалы от Wink станут отличными попутчиками для водителей как в дороге, так и на отдыхе. Всеми тремя сервисами можно пользоваться с единого аккаунта в привычном для водителя интерфейсе БИС, никаких дополнительных устройств подключать не надо. В библиотеке Wink каждый обязательно найдет для себя контент под ситуацию и настроение из миллионов музыкальных треков и десятков тысяч фильмов, сериалов и книг. С контентом Wink дорога будет легкой».

В магазине приложений БИС КАМАЗ уже доступны три приложения:
«Wink Музыка и Подкасты онлайн» — это свыше 70 млн музыкальных композиций российских и зарубежных исполнителей в высоком качестве, а также полезные подкасты на самые разные темы — саморазвитие, здоровье, наука и многое другое;
«Wink Книги» — это тысячи аудиокниг различных жанров (русская и зарубежная классика, нон-фикшн, фантастика, триллеры, детективы), удобный поиск и возможность загрузки книг позволяют их слушать во время пути даже при отсутствии интернета;
«Wink — ТВ, фильмы, сериалы» — это более 300 эфирных и тематических телеканалов, а также свыше 80 000 кинофильмов, сериалов и мультфильмов самых разных жанров без рекламы, включая более 50 проектов линейки Wink Originals с такими хитами, как «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), «Фишер» (18+), «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+), «ГДР» (16+) и другие.

Водители получают доступ к качественному контенту Wink на всех устройствах с одной учетной записью. Чтобы пользоваться контентом в КАМАЗе достаточно зайти в приложения от Wink в БИС под своим привычным аккаунтом. Можно начать смотреть фильм или телешоу дома, а продолжить просмотр с того же места на экране БИС КАМАЗ во время перерыва или отдыха.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».
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Теги:
Кино Ростелеком
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