Трафик на популярные сайты бронирования туристического жилья за год вырос в 1,5 раза Общество

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Куда поехать в отпуск и как сэкономить на связи — статистика и практика от Билайна.

Эксперты компании рассказывают, куда россияне путешествуют этим летом и как планируют поездки, а также делятся советами по тому, как выгодно оставаться на связи за рубежом.

Где россияне отдыхали в июне

В июне 2025 года клиенты Билайна больше всего ездили в Казахстан, Турцию, Беларусь, Узбекистан и Китай, десятку замкнула Армения. В топ-5 популярных зарубежных направлений без учета стран СНГ, кроме Турции и Китая, вошли Абхазия, Грузия и Египет, на десятом месте оказался Таиланд.

По отношению к прошлому году топ стран не изменился, но интерес к ряду направлений заметно усилился. Лидерами по приросту оформлений роуминга стали Вьетнам (132%), Тунис (118%), Мальдивские острова (48%), Оман (41%) и Египет (31%).

Какие сайты бронирования туристического жилья стали популярнее

Россияне стали больше времени проводить на сайтах бронирования отелей и другого туристического жилья, показало исследование Билайн.аналитики. В среднем год к году трафик на такие ресурсы увеличился на 54%.

Тройку лидеров по приросту составили trip.com, который прибавил 145%, «Яндекс Путешествия» (74%) и OneTwoTrip (31%). В топе по посещаемости — «Яндекс Путешествия», «Суточно.ру» и «Островок».

Самыми активными пользователями оказались россияне 40-45 и 35-40 лет из Москвы и Санкт-Петербурга. Также высоким интересом к бронированию туристического жилья отметились жители Краснодара, Казани, Ростова и Ставрополя.

При этом мужчины чаще выбирали OneTwoTrip (53%), а женщины — 101 hotels (59%), «Островок» (57%), «Суточно.ру» (56%) и «Яндекс Путешествия» (53%).

Сейчас поездку от идеи до заказа билетов и покупки всего необходимого можно организовать через интернет, так что без стабильной связи и надежного интернет-соединения здесь не обойтись. Но куда важнее они в самом путешествии. Если вы тоже собираетесь на отдых за рубеж — вот несколько рекомендаций по тому, как оставаться на связи, не переплачивая.

5 способов сэкономить на связи за рубежом

1. Обязательно подключите роуминг. Связь в отпуске — это не только про Stories с пляжа, но и про возможность связаться с близкими или службой спасения. Отсутствие такой возможности может обойтись гораздо дороже. Недавно в СМИ распространилась история российского туриста в Турции, который в сложной ситуации не смог связаться с близкими, но спасся благодаря звонку в поддержку оператора. Эта ситуация в очередной раз доказывает, что связь = безопасность.

2. Уточните у оператора, нет ли у него специальных предложений на роуминг в интересующем вас направлении. Например, если вы клиент Билайна, вы можете купить пакет интернета со скидкой до 50% при поездках в Турцию, Китай, Узбекистан, Казахстан, ОАЭ и на Мальдивы. В рамках персонального предложения акционный пакет 1 ГБ на три дня может стоить всего 350 рублей.

3. Соберите только необходимые опции на нужное количество дней. Клиенты Билайна это делают в конструкторе роуминга — в приложении. На одной вкладке здесь собраны минуты, гигабайты и безлимиты на карты и мессенджеры — можно покупать и докупать пакеты трафика и опции, а также настраивать срок их действия. Стоимость всех выбранных услуг отобразится здесь же. Когда пакет закончится, приложение ограничит доступ к мобильному интернету, чтобы вы не потратили больше, чем собирались.

Большинство клиентов оператора выбирают объем трафика под свои задачи плюс безлимит на мессенджеры, с которым можно свободно писать и звонить в Telegram и WhatsApp*, а ещё пересылать файлы, делиться фото и видео — и всё это без расхода трафика из основного пакета. Безлимит на популярные приложения навигации также даёт неограниченный объем трафика и возможность пользоваться картами. Прокладывайте маршруты, находите нужные локации и чувствуйте себя в безопасности даже в незнакомой стране.

4. Подключите VoWiFi — звонки и СМС по Wi-Fi. С помощью этой технологии вы можете, подключившись Wi-Fi в отеле или кафе, звонить и отправлять СМС по домашнему тарифу — как если бы находились в России. Чтобы пользоваться такой возможностью, включите в настройках смартфона вызовы через Wi-Fi. На сайте оператора есть инструкция по тому, как это делается. Обратите внимание: на iPhone новее 15-ой модели это сделать не получится — из-за настроек безопасности Apple.

5. Отключите автообновление приложений и синхронизацию смартфона с облачными сервисами. Смартфон расходует на них большие объемы данных — это происходит в фоновом режиме, поэтому в домашних сетях не заметно, зато может быть критично в роуминге.

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