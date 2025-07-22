На все четыре сезона: Wink.ru сообщает, что «Фишер» вернется еще дважды Культура и отдых

После окончания второго сезона нашумевшего криминального триллера «Фишер» (18+) онлайн-кинотеатр Wink.ru объявляет о начале работы сразу над двумя новыми сезонами популярного проекта. Сериалы пополнят линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте», «Ландыши. Такая нежная любовь», «Комбинация», «ГДР», «Плакса» и другие).

Новые сезоны «Фишера» будут созданы при поддержке «НМГ Студии», генеральными продюсерами выступят Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук. Шоураннерами и режиссерами одного из новых сезонов станут Сергей Тарамаев и Любовь Львова, которые были режиссерами первой части «Фишера». Режиссером-постановщиком другой будет Ольга Френкель («Классная Катя», «Инсомния», «Совсем ошалели»). Актерский состав новых проектов пока не раскрывается.

Сергей Тарамаев и Любовь Львова, режиссеры: «Мы возвращаемся к истории как исследователи, чтобы понять темную сторону человеческого сознания и саму природу зла. Только вскрывая это, можно найти способ борьбы с ним».

Первый сезон «Фишера» вышел в феврале 2023 года с Иваном Янковским, Александрой Бортич и Александром Яценко в главных ролях. В мае 2025 года на Wink.ru стартовал показ сериала «Фишер. Затмение». Интерес зрителей к продолжению популярной франшизы оказался чрезвычайно высоким.

По данным на 22 июля 2025 года, второй сезон только с 29 мая по 17 июля набрал почти 42 млн просмотров. Для сравнения: первый сезон «Фишера», который выходил на more.tv, посмотрели почти 34 млн раз за весь 2023 год. В «Индексе Кинопоиск Pro», измеряющем интерес российских зрителей к сериалам, «Фишер. Затмение» в настоящий момент занимает второе место, уступая только корейскому блокбастеру «Игра в кальмара» от Netflix. В онлайн-кинотеатре Wink.ru зрительский рейтинг сериала стабильно имеет отметку 9,2 балла.

18+

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

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