«Ростелеком» разыгрывает сотни тысяч наград и бонусов среди участников мини-игр Общество

«Ростелеком» объявляет большой летний розыгрыш призов среди участников мини-игр на официальном сайте компании. Чтобы принять участие, достаточно выбрать понравившуюся игру на сайте «Ростелекома». Играть могут не только абоненты компании, но и все желающие.

Награды и бонусы можно получить в двух мини-играх «Ростелекома»: простой и аркадной «Одиссея. Три в ряд» и более сложной «Битве героев». Призы доступны за прохождение уровней и за первые места в рейтинге по итогам сезона. Бонусы можно обменять на скидку на интернет-услуги или игровую валюту, подписку на «Ростелеком Лицей» и Wink, покупки в «Ростелеком Игровом» или другие сервисы компании.

Кроме того, разыгрываются призы от десятков партнеров, среди них: «Магнит», «VK Музыка», «Литрес», «СберЗдоровье», Flowwow, «Яндекс Маркет», Ormatek, Kari, «Мультифото», «Яндекс Практикум», Dr.Web,Kaspersky, DDX Fitness, журналы «ПониМашка» и «Классный журнал», страховые компании «Согласие» и «Ренессанс».В среднем в месяц разыгрывается 100 тысяч призов.

Участники большого летнего турнира могут также выиграть уникальные призы, включая подарочные сертификаты Ozon иSokolov, а также детские GPS-часы от бренда «Где мои дети». Итоги турнира будут подведены 18 августа.

Диана Лурье, руководитель программы лояльности департамента клиентского сервиса «Ростелекома»: «Мини-игры на сайте “Ростелекома” вызывают большой интерес пользователей. Геймеры получают ценные призы и возможность развлечься, а мы — повышаем информированность об услугах и сервисах компании. Так, благодаря играм пять тысяч клиентов сменили способ доставки счета с бумажного на электронный, более трех тысяч — зарегистрировались в личном кабинете и программе лояльности, более семи тысяч — скачали мобильное приложение “Ростелекома”, а 23 тысячи участников программы лояльности “Бонус” списали бонусы для покупки игровых бустов. Мы видим большой потенциал геймификации во всех сферах, включая клиентский сервис, и продолжим развивать это направление».

Каждую неделю в турнирах на сайте «Ростелекома» участвуют около 10 тысяч человек, в среднем каждый игрок проходит пять уровней в день. С момента запуска мини-игр уже разыграно 415 тысяч призов.При регистрации в игре «Одиссея. Три-в-ряд» новым пользователям доступен промокод k14-rtk10, который дает 30 дополнительных игровых попыток. Промокод действует до 31 августа.

Подробнее узнать о мини-играх и выбрать понравившуюся можно на официальном сайте «Ростелекома».

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Фото пресс-центр «Ростелекома».

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