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Экономика

В ВТБ Авто доступны автомобили по параллельному импорту

28 июля 2025 12:22  [60] Экономика
В ВТБ Авто доступны автомобили по параллельному импорту

В ВТБ Авто возможно заказать автомобили по параллельному импорту. Сервис предлагает оформить под заказ более 50 брендов, включая европейские Volkswagen и Mercedes-Benz, южнокорейские Kia и Hyundai, японские Toyota и Nissan, а также передовые китайские марки, такие как LiXiang, Zeekr, BYD и другие. При покупке автомобиля по параллельному импорту в ВТБ Авто выгода может составить до 2 млн рублей за счет цен от производителей.

Ключевые преимущества оформления машин под заказ из-за рубежа с ВТБ Авто – цена и надежность сделки. Конкурентные цены на машины формируются за счет прямых контрактов сервиса с поставщиками. ВТБ Авто организовывает доставку по специальным тарифам максимально надежно, сопровождая весь процесс фото- и видеоотчетами.   

«Рынок параллельного импорта в России демонстрирует уверенный рост год к году. Так, в 2024 году он составил почти 20% относительно 2023 года. Параллельный импорт стал неотъемлемой частью авторынка России и меньше чем за год команда ВТБ Авто смогла организовать весь процесс ввоза и растаможивания автомобиля на максимально выгодных для клиента условиях», - говорит генеральный директор ВТБ Авто Сергей Медынский.

Для заказа машины в ВТБ Авто по параллельному импорту клиенту необходимо выбрать авто из каталога сервиса и внести 20% от его стоимости, после чего автомобиль начнут готовить к отправке. После внесения оставшейся суммы, машина отправляется в Россию с гарантией безопасной доставки. На всем протяжении сделки и доставки персональный менеджер сервиса сопровождает процесс покупки. Все машины доставляются растаможенными в строгом соответствии с законодательством России. После уведомления о прибытии и предпродажной подготовки авто можно забрать в Москве, Санкт-Петербурге или оформить доставку до дома.

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Теги:
ВТБ
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