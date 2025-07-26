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Культура и отдых

Мы в игре: «Ростелеком» запустил новую онлайн-платформу для геймеров

28 июля 2025 13:58  [43] Культура и отдых
Мы в игре: «Ростелеком» запустил новую онлайн-платформу для геймеров

«Ростелеком» запустил игровую витрину, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр, пополнить баланс кошелька Steam, а также стать обладателем различной игровой валюты

В частности, на игровой витрине «Ростелекома» уже можно найти ключи от шутеров Helldivers 2 и Warhammer 40,000: Space Marine 2, а также последней части популярного файтинга Tekken 8. Пользователи также могут приобрести валюту для онлайн-игр Apex Legends, Genshin Impact, Mobile Legends и PUGB Mobile

Каталог онлайн-платформы будет регулярно пополняться новыми видеоиграми. Так, в ближайшее время ее пользователи смогут оценить главные игровые хиты этого года, включая Kingdom Come: Deliverance II, Elden Ring Nightreign, Stellar Blade и другие. 

Хишам Нуху, международный эксперт игровой индустрии: «Сегодня индустрия видеоигр считается одной из самых быстрорастущих отраслей в сфере развлечений, и российский рынок не является исключением. Несмотря на сложности, которые возникли в 2022 году, игровая индустрия в России быстро восстанавливается, а количество геймеров растет. На этом фоне особенно важно создавать отечественные решения и продукты. А новая игровая платформа от “Ростелекома” дает российским геймерам широкий доступ к различному игровому контенту».

Новая игровая платформа доступна любому пользователю вне зависимости от интернет-провайдера. Однако для абонентов тарифного плана «Игровой» от «Ростелекома» предусмотрены специальные предложения. А различные подписки, также представленные на игровой витрине «Ростелекома», предоставляют пользователям дополнительные бонусы и предложения, например, в мобильном турнире CyberHero и онлайн-играх «Аллоды Онлайн», «Калибр» и Warface.

Илья Пятигорский, директор по цифровым продуктам «Ростелекома»: «Согласно исследованию Института развития интернета, примерно 60% граждан РФ старше 16 лет увлекается видеоиграми. Безусловно, сегодня отечественные геймеры сталкиваются с проблемами, которые связаны с уходом зарубежных компаний с российского рынка. К самым распространенным сложностям можно отнести отсутствие доступа к игровым новинкам и множество вредоносных сайтов для пополнения игровых кошельков. Новая игровая платформа “Ростелекома” уверенно закрывает потребности отечественных геймеров. А игровая витрина — это важный, но далеко не последний шаг компании в развитии отечественной игровой индустрии».
Игровая платформа от «Ростелекома» является собственной разработкой. Все элементы — от программного кода до дизайна витрины — созданы разработчиками компании без привлечения внешних студий или подрядчиков.

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Фото предоставлено ПАО «Ростелеком». 
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Теги:
киберспорт Ростелеком
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