Студенты ПФО смогут стать амбассадорами крупного российского работодателя Экономика

ВТБ открыл набор на программу амбассадоров бренда для студентов из московских и региональных вузов.



По итогам отбора для 30 талантливых и инициативных молодых людей будет проведена обучающая программа. Например, они научатся создавать контент для социальных сетей, организовывать публичные выступления и мероприятия и выстраивать эффективные коммуникации.



Ребята будут рассказывать на страницах соцсетей вузов о карьерных возможностях для студентов в банке и организуют более 300 мероприятий в различных форматах. А по итогам программы амбассадоры получат приоритет при отборе на стажировки и вакансии, а также возможность зачесть учебную практику.