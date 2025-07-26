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Экономика

Студенты ПФО смогут стать амбассадорами крупного российского работодателя

28 июля 2025 17:41  [126] Экономика
Студенты ПФО смогут стать амбассадорами крупного российского работодателя

ВТБ открыл набор на программу амбассадоров бренда для студентов из московских и региональных вузов.
 
По итогам отбора для 30 талантливых и инициативных молодых людей будет проведена обучающая программа. Например, они научатся создавать контент для социальных сетей, организовывать публичные выступления и мероприятия и выстраивать эффективные коммуникации.
 
Ребята будут рассказывать на страницах соцсетей вузов о карьерных возможностях для студентов в банке и организуют более 300 мероприятий в различных форматах. А по итогам программы амбассадоры получат приоритет при отборе на стажировки и вакансии, а также возможность зачесть учебную практику.

 

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Теги:
ВТБ Студенты
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