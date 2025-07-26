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Общество

«Ростелеком» выяснил, какие технологии выбирает бизнес в гостиничном секторе

30 июля 2025 12:59  [93] Общество
«Ростелеком» выяснил, какие технологии выбирает бизнес в гостиничном секторе

Каждый пятый предприниматель, работающий в сфере гостеприимства, готов инвестировать в дальнейшую автоматизацию, чтобы соответствовать растущим требованиям рынка. Такие данные получил «Ростелеком», проанализировав уровень цифровизации малого и среднего предпринимательства (МСП) в этой сфере. Компания провела опрос среди владельцев отелей, глэмпингов, хостелов, апартаментов, баз отдыха и санаториев во всех федеральных округах России, который выявил четкие отраслевые стандарты технологической оснащенности. 

Главным трендом стал комплексный подход к внедрению технологий для запуска и развития бизнеса. Так, более 70% опрошенных представителей МСП используют одновременно четыре и более цифровых сервиса, что отражает новый уровень технологической зрелости сектора гостеприимства. Наиболее продвинутыми по количеству решений на одно предприятие оказались МСП Дальневосточного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Данные исследования «Ростелекома» также показали, что среди главных задач МСП в сфере гостеприимства выделяют привлечение клиентов, оптимизация затрат и эффективное управление персоналом — 60% опрошенных готовы внедрять технологии для решения этих и других задач бизнеса. При этом базовые цифровые сервисы уже стали стандартом: Wi-Fi установлен в 86% объектов размещения; телефония используется в 64%; цифровое телевидение подключено у 62% представителей отрасли. 

Другими востребованными цифровыми инструментами участники рынка называют электронный документооборот (74%), системы онлайн-бронирования (72%) и платформы управления объектом (PMS) (42%), которые позволяют снижать административную нагрузку, увеличивать прямые продажи и повышать качество сервиса. Такие инструменты объединило в себе комплексное профильное решение «Ростелекома» — «Цифровой отель», платформа для автоматизации, эксплуатации и управления гостиничными комплексами различного формата от гостевых домов до апартаментов. 

Тимофей Абраменко, вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП «Ростелекома»: «Сфера гостеприимства — одна из самых динамично развивающихся отраслей в России, и уровень проникновения технологий среди МСП здесь достаточно высок. Наше исследование четко демонстрирует сложившийся тренд: базовые сервисы стали обязательным минимумом, а использование более четырех решений — это новый стандарт технологической оснащенности конкурентоспособного бизнеса. Технологии в целом значительно расширили возможности начать свой бизнес, позволяя быстрее стартовать и масштабироваться. Поэтому «Ростелеком» разрабатывает практические решения, которые учитывают потребности и специфику бизнеса, помогают предпринимателям расти и развиваться, способствуя дальнейшим качественным изменениям сегмента».

Рост технологичности в сегменте МСП становится общероссийским трендом. Лидерами по внедрению цифровых услуг, по данным «Ростелекома», также являются компании в сферах медицины, ИТ и интернет-торговли. Прирост клиентов МСП в первом полугодии 2025 года составил более 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом наибольшую динамику демонстрирует сегмент среднего бизнеса (около 18%). Средний чек таких клиентов на технологические решения в 2025 году увеличился, а количество сервисов на одно предприятие возросло в два раза. Это говорит о глубоком проникновении технологий и росте доверия предпринимателей к цифровым сервисам и подтверждает тренд на осознанное и комплексное использование технологий для развития бизнеса во всех сферах. 

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».
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Теги:
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