Культура и отдых

Программу фестиваля воздухоплавания "Приволжская фиеста" изменили в Нижнем Новгороде

17 августа 2025 12:33  [118] Культура и отдых
Программу фестиваля воздухоплавания Приволжская фиеста изменили в Нижнем Новгороде

Фото: SharNN

Программу фестиваля воздухоплавания "Приволжская фиеста" (0+) изменили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы.

В частности, перенесено вечернее свечение аэростатов, которое должно было пройти сегодня, 17 августа. Это связано с неблагоприятными погодными условиями. 

"Метео аэропорта дают на вечер сильные осадки и прохождение холодного фронта с порывами ветра до 15 м/с.  При таких условиях никаких манипуляций с аэростатами делать нельзя", - отметили организаторы. 

Вечернее свечение аэростатов перенесли на понедельник 18 августа. Оно также начнется в 19:00. 

Также организаторы сообщили, что был отменены утренние полеты, так как в городе был введен режим "ковер". 

Напомним, фестиваль "Приволжская фиеста" проходит в Нижегородской области уже в шестой раз и продлится до 19 августа. 

