Программу фестиваля воздухоплавания "Приволжская фиеста" изменили в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: SharNN

Программу фестиваля воздухоплавания "Приволжская фиеста" (0+) изменили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы.

В частности, перенесено вечернее свечение аэростатов, которое должно было пройти сегодня, 17 августа. Это связано с неблагоприятными погодными условиями.

"Метео аэропорта дают на вечер сильные осадки и прохождение холодного фронта с порывами ветра до 15 м/с. При таких условиях никаких манипуляций с аэростатами делать нельзя", - отметили организаторы.

Вечернее свечение аэростатов перенесли на понедельник 18 августа. Оно также начнется в 19:00.

Также организаторы сообщили, что был отменены утренние полеты, так как в городе был введен режим "ковер".

Напомним, фестиваль "Приволжская фиеста" проходит в Нижегородской области уже в шестой раз и продлится до 19 августа.