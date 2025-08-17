Программу фестиваля воздухоплавания "Приволжская фиеста" изменили в Нижнем Новгороде

Фото:
Программу фестиваля воздухоплавания "Приволжская фиеста" (0+) изменили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы.
В частности, перенесено вечернее свечение аэростатов, которое должно было пройти сегодня, 17 августа. Это связано с неблагоприятными погодными условиями.
"Метео аэропорта дают на вечер сильные осадки и прохождение холодного фронта с порывами ветра до 15 м/с. При таких условиях никаких манипуляций с аэростатами делать нельзя", - отметили организаторы.
Вечернее свечение аэростатов перенесли на понедельник 18 августа. Оно также начнется в 19:00.
Также организаторы сообщили, что был отменены утренние полеты, так как в городе был введен режим "ковер".
Напомним, фестиваль "Приволжская фиеста" проходит в Нижегородской области уже в шестой раз и продлится до 19 августа.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+