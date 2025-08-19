Педагогов приглашают принять участие в проекте "Учитель+" Общество

Фото: Сябитова Р./проект "Учитель+"

Нижегородские педагоги могут стать частью команды проекта «Учитель+», который направлен на поддержку школ-партнеров. Проект создан при поддержке одного из ведущих работодателей для тех, кто мечтает о лучших условиях работы или об успешном старте педагогической карьеры. Кроме того, программа поможет в развитии и получении доступа к актуальным методикам и педагогическим инновациям.



Для участников проекта предлагается:



➕ официальное трудоустройство в школах-партнерах проекта;

➕ до 50 тысяч рублей к зарплате в школе;

➕ до 300 тысяч рублей «подъемных» при переезде из другого региона (зависит от условий релокации);

➕ до 30 тысяч рублей компенсации расходов на аренду жилья;

➕ создание комфортных условий работы и методологическая поддержка;

➕ сопровождение на этапе адаптации и поддержка профессионального сообщества.

На первом этапе проект «Учитель+» охватывает города Центральной России и Сибири. Присоединиться к ней могут учителя школ, выпускники педагогических вузов и профессионалы технических специальностей, которые хотят начать карьеру преподавателя.



К участию приглашаются учителя:

- математики

- физики

- информатики

- географии

- биологии

- химии и других предметов.

Полный перечень вакансий, условия и преимущества проекта по ссылке.

Реклама. ООО «Эн+ Тепло Волга», ИНН 7701269595