Общество

Педагогов приглашают принять участие в проекте "Учитель+"

21 августа 2025 16:30
Педагогов приглашают принять участие в проекте Учитель+

Фото: Сябитова Р./проект "Учитель+"

Нижегородские педагоги могут стать частью команды проекта «Учитель+», который направлен на поддержку школ-партнеров.  Проект создан при поддержке одного из ведущих работодателей для тех, кто мечтает о лучших условиях работы или об успешном старте педагогической карьеры. Кроме того, программа поможет в развитии и получении доступа к актуальным методикам и педагогическим инновациям.
 
Для участников проекта предлагается:
 
➕ официальное трудоустройство в школах-партнерах проекта;
➕ до 50 тысяч рублей к зарплате в школе;
➕ до 300 тысяч рублей «подъемных» при переезде из другого региона (зависит от условий релокации);
➕ до 30 тысяч рублей компенсации расходов на аренду жилья;
➕ создание комфортных условий работы и методологическая поддержка;
➕ сопровождение на этапе адаптации и поддержка профессионального сообщества.

На первом этапе проект «Учитель+» охватывает города Центральной России и Сибири. Присоединиться к ней могут учителя школ, выпускники педагогических вузов и профессионалы технических специальностей, которые хотят начать карьеру преподавателя.
 
К участию приглашаются учителя:
 - математики
- физики
- информатики
- географии
- биологии
- химии и других предметов.
Полный перечень вакансий, условия и преимущества проекта по ссылке.

Реклама. ООО «Эн+ Тепло Волга», ИНН 7701269595

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

