График движения маршрута А-45 изменится в Нижнем Новгороде с 1 сентября

С 1 сентября в Нижнем Новгороде изменится расписание автобуса № 45, который следует по маршруту "Академическая → ЗКПД-4". Об этом информирует Центр развития транспортных систем региона.
Согласно новым изменениям, первый автобус с остановки "ЗКПД-4" на улице Зайцева будет выезжать на 15 минут раньше — в 04:30.
Время отправления последнего автобуса с конечной остановки на улице Академической, напротив, сдвинется на 5 минут вперёд — в 22:30.
Для получения актуальной информации о новом расписании рекомендуется посетить портал АСИП.
Напомним, график движения автобуса №46, соединяющего ЖК "Стрижи" и предприятие "АО НИТЕЛ" в Нижнем Новгороде, претерпит изменения: с 20 августа количество рейсов на этом маршруте в будние дни возрастёт с прежних 21 до 41.
