Волгаэнергосбыт: как не унаследовать чужие долги за электроэнергию при покупке квартиры

Фото: Басырова Р./ пресс-служба "Эн+ Тепло Волга"

Покупка квартиры — ответственное дело, в котором много юридических тонкостей и нюансов. Специалисты компании «Волгаэнергосбыт» объясняют, как минимизировать риск приобретения жилья с долгами за электроэнергию и защитить интересы всех участников сделки.



Накопил и не оплатил



Если прежний владелец накопил задолженность, подача электричества в квартире может быть прекращена. Это происходит, если сумма долга превышает двухмесячный объем начислений, а требования об оплате остаются без ответа. После отключения ресурса доступ к электроэнергии может быть восстановлен только после погашения долга и проведения соответствующих процедур.



Сложности могут возникнуть и с передачей показаний счётчиков. В одном из случаев новый владелец квартиры не смог зарегистрировать данные. После обращения в «Волгаэнергосбыт» выяснилось, что прежний хозяин, после отключения от электроснабжения за долги, самовольно подключился обратно. Подобные незаконные действия затрудняют оформление документации и могут привести к дополнительным спорам.



Суд – дело тонкое



Если информация о смене собственника не поступила в ресурсоснабжающую организацию, задолженность продолжает числиться за прежним владельцем. Однако при отсутствии оплаты со стороны нового собственника долг может быть взыскан через суд – на основании данных о владельцах из открытых источников. Это создаёт риск ошибочного взыскания средств.



Справка решает всё



Чтобы избежать подобных ситуаций, специалисты рекомендуют перед сделкой совместно с продавцом составить акт приёма-передачи с актуальными показаниями счётчиков и обратиться в «Волгаэнергосбыт» с полным пакетом документов: договором купли-продажи, выпиской из ЕГРН, актом приёма-передачи и адресной справкой. На основе этих документов организация оформляет справку об окончательном расчёте, в которой отражается наличие или отсутствие задолженности.

Получить справку собственник может лично, посетив офис обслуживания, или дистанционно, отправив запрос на сайт «Волгаэнергосбыт». В случае наличия долга, владелец жилья может его погасить, и получить подтверждающий документ об отсутствии задолженности.



Полезные советы новым владельцам



- задавайте вопросы продавцу и риэлтору об отсутствии задолженности за оплату ЖКУ и внимательно изучайте документацию;

- консультируйтесь со специалистами компании-поставщика электроэнергии при возникновении сомнений относительно состояния расчетов. В случае возникающих вопросов по оплате услуги электроэнергии, обращайтесь к специалистам компании «Волгаэнергосбыт» https://www.volgaenergo.ru/qa/6793.html



Соблюдение простых рекомендаций обеспечит комфортное проживание в новой квартире. Дома будет всегда светло, а на душе спокойно.

