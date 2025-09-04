ГАИ будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года
Нижегородские льготники могут выбрать формат соцуслуг до 1 октября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
05 сентября 2025 09:54  [150] Билайн определил самые "качающие" концерты Summer Sound в Нижнем Новгороде
04 сентября 2025 18:43  [295] Мероприятия "Столицы закатов" в 2025 году собрали полмиллиона зрителей
04 сентября 2025 18:41  [281] Туроператоры проверяют сообщения о "пляжном вирусе" в Турции
04 сентября 2025 18:17  [314] Гостиницу длительного пребывания построят на Студеной в Нижнем Новгороде
04 сентября 2025 15:59  [298] Надпись "Сталинскому соколу" снова появится на нижегородском памятнике Чкалову
04 сентября 2025 15:47  [328] Минстрой разрешил строительство 8-этажной гостиницы на улице Пискунова
04 сентября 2025 15:36  [291] Нижегородскую молодежь приглашают поучаствовать в викторине "История будущего"
04 сентября 2025 12:39  [247] Представители туриндустрии Индии ознакомились с туристическим потенциалом Нижегородской области
02 сентября 2025 15:38  [417] Второй сезон детективного сериала "Любопытная Варвара" стартует 2 октября
02 сентября 2025 10:00  [470] Фуникулер в Нижегородском кремле перевез за лето 143 000 пассажиров
Культура и отдых

Билайн определил самые "качающие" концерты Summer Sound в Нижнем Новгороде

05 сентября 2025 09:54  [150] Культура и отдых
Билайн определил самые качающие концерты Summer Sound в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба Билайна

Фестиваль в столице закатов проходил в «Ракушке» с 29 июля по 10 августа. Лидером по интернет-трафику стало выступление группы «Три дня дождя» – на ее концерте 9 августа было скачано более 64 гигабайта.

Также в топ-3 «качающих» выступлений вошли концерты групп Uma2Rman (51 гигабайт на всех абонентов Билайн) и «Комната культуры» (50 гигабайт). На некоторых выступлениях средний расход данных на одного человека доходил до 35 мегабайт — публика активно делилась впечатлениями в сети.

На «Три дня дождя» и «Комнате культуры» собрались в основном молодые люди от 31 до 40 лет, а вот у Uma2Rman многим поклонникам было от 41 до 50 лет. Часть зрителей приехала из других городов – большинство гостей были из Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Владимирской области, Москвы и Московской области.

Всего в рамках Summer Sound в Нижнем Новгороде состоялись 11 концертов популярных артистов. В сумме их зрители «качнули» трафика на 433 гигабайт. Сеть Билайн выдержала такую большую нагрузку, и все абоненты смогли сразу поделиться фото и видео с выступлений.

Билайн стал титульным партнером фестиваля уже в третий раз и подарил гостям приятные эмоции не только на самом концерте, но и в фирменной бренд-зоне, которую в Нижнем Новгороде посетили более 4 тысяч человек. В ней меломаны смогли добавить блеска своему образу в глиттер-баре и сделать памятное фото на полароид.

Summer Sound закончился, но продлить его атмосферу можно с тарифом «план б.», в котором есть безлимит на музыку, видео, соцсети и мессенджеры. Словом, все, чтобы слушать песни любимых артистов, смотреть их клипы и делиться ими с друзьями в интернете. А еще в пакете есть доступ к популярным нейросетям – чтобы творить самому: создавать тексты, музыку и даже видеоклипы. Все сервисы собраны в мини-приложении внутри мессенджера.

* В тарифный план включен бесплатный доступ к ряду популярных нейросетей. Количество запросов ограничено. Стоимость тарифного плана может меняться.

Summer Sound – Саммер Саунд. 

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Билайн Музыка Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных