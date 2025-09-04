Билайн определил самые "качающие" концерты Summer Sound в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: пресс-служба Билайна

Фестиваль в столице закатов проходил в «Ракушке» с 29 июля по 10 августа. Лидером по интернет-трафику стало выступление группы «Три дня дождя» – на ее концерте 9 августа было скачано более 64 гигабайта.

Также в топ-3 «качающих» выступлений вошли концерты групп Uma2Rman (51 гигабайт на всех абонентов Билайн) и «Комната культуры» (50 гигабайт). На некоторых выступлениях средний расход данных на одного человека доходил до 35 мегабайт — публика активно делилась впечатлениями в сети.

На «Три дня дождя» и «Комнате культуры» собрались в основном молодые люди от 31 до 40 лет, а вот у Uma2Rman многим поклонникам было от 41 до 50 лет. Часть зрителей приехала из других городов – большинство гостей были из Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Владимирской области, Москвы и Московской области.

Всего в рамках Summer Sound в Нижнем Новгороде состоялись 11 концертов популярных артистов. В сумме их зрители «качнули» трафика на 433 гигабайт. Сеть Билайн выдержала такую большую нагрузку, и все абоненты смогли сразу поделиться фото и видео с выступлений.

Билайн стал титульным партнером фестиваля уже в третий раз и подарил гостям приятные эмоции не только на самом концерте, но и в фирменной бренд-зоне, которую в Нижнем Новгороде посетили более 4 тысяч человек. В ней меломаны смогли добавить блеска своему образу в глиттер-баре и сделать памятное фото на полароид.

Summer Sound закончился, но продлить его атмосферу можно с тарифом «план б.», в котором есть безлимит на музыку, видео, соцсети и мессенджеры. Словом, все, чтобы слушать песни любимых артистов, смотреть их клипы и делиться ими с друзьями в интернете. А еще в пакете есть доступ к популярным нейросетям – чтобы творить самому: создавать тексты, музыку и даже видеоклипы. Все сервисы собраны в мини-приложении внутри мессенджера.

* В тарифный план включен бесплатный доступ к ряду популярных нейросетей. Количество запросов ограничено. Стоимость тарифного плана может меняться.

Summer Sound – Саммер Саунд.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru