Начались съемки сериала "Игра на вылет" для Wink.ru

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы «Игра на вылет» (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Генеральные продюсеры от «НМГ Студии» — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

Режиссер сериала — Евгений Корчагин, ранее выпустивший такие проекты, как «Война семей», «Говорит Земля!», «ON и она». В ролях Данила Козловский, Полина Гухман, Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов, Валентина Малыгина, Валерий Степанов и Олег Чугунов. Сериал пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Фишер», «Москва слезам не верит. Всё только начинается», «Комбинация», «Ландыши. Такая нежная любовь» и другие).

17-летняя теннисистка Катя вынуждена бросить спорт. У ее семьи нет ни денег, ни связей, ни даже желания бороться за ее мечту о мире большого спорта. Теперь теннис стал для девушки способом выживания. Притворяясь новичком, Катя ездит на частные корты в Москве и обыгрывает богатых любителей на деньги. Свидетелем одного из таких «поединков» становится бывший профессиональный спортсмен Игорь Стрельников — уставший тренер, давно мечтающий найти по-настоящему одаренного ребенка. Увидев Катю, он понимает — это тот самый «неограненный алмаз» и его шанс вернуться в мир большого спорта. Игорь делает на Катю самую большую ставку в своей карьере…

Фёдор Бондарчук, продюсер:

«Это первое художественное произведение на тему большого тенниса в России. Да и в мире выходило не так много фильмов об этом виде спорта, и потому мы долго готовились к проекту. Надеемся, что пройдем этот путь достойно. Отдельное спасибо Даниле Козловскому и Полине Гухман, которые отправились вместе с нами в это путешествие».

Константин Маньковский, продюсер Black box production:

«Пять лет назад мы сидели с одним продюсером и рассуждали, как здорово было бы снять сериал о теннисе и как странно, что никто еще этого не сделал. И я понял: для сериала про теннис нужен продюсер, который играет в теннис, а я с первого по десятый класс занимался им довольно серьезно, был настоящим фанатом, смотрел турниры, знал наизусть первую десятку игроков. С этого и начался путь: было написано четыре или пять заявок, но ни одна из них не “заработала”. И лишь вместе со сценаристами Андреем Мухортовым и Дмитрием Зверьковым мы нашли простую идею — история тренера и его воспитанницы, почти как отношения отца и дочери, но все же другие. Так все закрутилось: серии начали писаться легко, материал ожил, и проект стал складываться естественно и очень вдохновляюще».

Данила Козловский, актер:

«Когда-то очень давно на съемках одного проекта в Минске мне было необходимо сыграть в нескольких теннисных сценах. Мы с членами съемочной группы много времени проводили на корте, там я познакомился с профессиональным тренером по теннису. Стал ходить на занятия: первое, второе, третье… и неожиданно для себя втянулся — мне понравилось. Какое-то время я даже мечтал сыграть в фильме о теннисе. Но спорт — это всего лишь призма. Любое кино рассказывает прежде всего о людях. История “Игры на вылет” мне понравилась, она реальна, мой герой пытается реализовать свои несбывшиеся мечты».

Консультантами нового сериала выступят теннисист, тренер и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге до 18 лет Анастасия Пивоварова, победительница 17-ти турниров ITF (Международная федерация тенниса). Кроме того, роли в проекте исполнят известные теннисисты Дмитрий Турсунов и Николай Давыденко.

О сериале «Игра на вылет» (16+)

Производство: Black box production при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета (АНО «ИРИ»)

Год производства: 2026

Жанр: спортивная драма

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Режиссер-постановщик: Евгений Корчагин

Оператор-постановщик: Валерий Махмудов

Авторы сценария: Андрей Мухортов, Дмитрий Зверьков, Константин Маньковский, Данил Lumerz, Дмитрий Ефимович

Генеральные продюсеры: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук

Продюсеры Black Box Production: Константин Маньковский, Павел Сарычев, Андрей Мухортов, Дмитрий Зверьков

Креативные продюсеры: Яна Чиж, Кирилл Ашумов, Захар Чавкин, Евгения Хрипкова

Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим

Художник-постановщик: Дарья Денисова

Художник по костюмам: Алина Асрян

Художник по гриму: Дарья Сивакова

Художник по реквизиту: Иван Говоров

В ролях: Данила Козловский, Полина Гухман, Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов, Валентина Малыгина, Валерий Степанов, Олег Чугунов.

