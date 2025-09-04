Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Общество

День города Кстово прошел при поддержке ЛУКОЙЛ

15 сентября 2025 14:23
День города Кстово прошел при поддержке ЛУКОЙЛ

Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

13 сентября в г. Кстово, традиционно при поддержке Компании "ЛУКОЙЛ", прошел масштабный праздник "День города". На центральной площади города были организованы интерактивные пространства и мастер-классы. Фотозоны "Хочу быть ЛУКОЙЛОВЦЕМ", "Едем на завод!", селфи-установка, аквагрим пользовались заслуженным вниманием горожан всех возрастов и создавали праздничное настроение.

Нижегородский НПЗ и Кстово росли и развивались вместе, поэтому еще одним подарком стала новая экспозиция фотовыставки «Пульс истории», которая включила более 100 архивных фоторабот о строительстве завода и города. Все гости праздника получили сувенирную продукцию от ЛУКОЙЛ, а площадь была украшена воздушными шарами и гигантской тематической раскраской "Я рисую завод и город Кстово".

Завершающим событием праздничного дня стал концерт известной российской музыкальной группы при поддержке Компании ЛУКОЙЛ.

Реклама. ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» ИНН 5250043567

 

Теги:
Кстово ЛУКОЙЛ
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
