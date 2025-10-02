Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Общество

Т2 и "Солар" представили решение для киберзащиты малого и среднего бизнеса

01 октября 2025 13:33 Общество
Т2 и Солар представили решение для киберзащиты малого и среднего бизнеса

Т2, российский оператор мобильной связи, совместно с группой компаний «Солар», архитектором комплексной кибербезопасности, первым на телеком-рынке запустил универсальное решение для защиты интернет-ресурсов малого и среднего бизнеса. Облачная платформа позволяет компаниям сохранить стабильность работы сайтов и приложений в условиях кибератак, снижать финансовые риски и обеспечивать безопасность данных пользователей.

Решение от Т2 и разработчиков платформы облачной киберзащиты Solar Space объединяет три продукта для противодействия основным видам онлайн-угроз. WEB AntiDDoS отражает распределенные атаки, направленные на перегрузку серверов. WEB Antibot блокирует вредоносных ботов, создающих спам-заявки, и повышает конверсию сайтов за счет отказа от капчи. WAF Lite предотвращает попытки взлома сайтов, подмены информации на онлайн-ресурсах и утечки данных. Подключение сервисов не требует дополнительного оборудования и осуществляется через изменение DNS-настроек.

Система анализирует входящий трафик и автоматически блокирует подозрительную активность в течение нескольких секунд после начала атаки. В решении применяются технологии искусственного интеллекта, которые позволяют выявлять новые сценарии атак и адаптироваться к изменяющимся угрозам.

Т2 и ГК «Солар» предоставляют бизнесу удобные инструменты для контроля безопасности. В личном кабинете платформы доступны детальные отчеты и аналитика, которые позволяют отслеживать эффективность защиты и выявлять потенциальные угрозы.

Продукт внесен в реестр отечественного ПО и доступен в нескольких тарифных планах. Базовый тариф предусматривает полную защиту от DDoS-атак, оптимальный – добавляет защиту от ботов и спама, а продвинутый – включает весь комплекс мер от предотвращения подмены информации до снижения риска утечки данных пользователей.

Мария Чинкова, директор по развитию корпоративного бизнеса и сегмента профессиональных пользователей Т2:

«Кибератаки остаются серьезным вызовом для компаний любого масштаба, и до недавнего времени услуги по киберзащите считались доступными только для крупных предприятий. Наша цель – предоставить современные решения в области кибербезопасности малому и среднему бизнесу. Новый продукт объединяет интуитивно понятное управление с инструментами для отслеживания эффективности защиты и не только снижает технологическую нагрузку, но и помогает компаниям формировать доверительные отношения с клиентами, для которых безопасность онлайн-сервисов сегодня становится решающим фактором».

Артем Избаенков, директор платформы облачной киберзащиты Solar Space, ГК «Солар»:

«Мы стремимся к тому, чтобы киберзащита для малого и среднего бизнеса стала такой же привычной и доступной, как интернет или бухгалтерия. Наша стратегия – сделать передовые технологии защиты понятными и удобными для всех предпринимателей, а партнерство с Т2 – важный шаг в этом направлении. Мы уверены, что цифровая безопасность скоро станет основой доверия между бизнесом и клиентами, а значит – залогом стабильного развития компаний и безопасности данных всех пользователей».

Источник фото: Shutterstock/Pingingz

Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/   

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Безопасность Т2
