Т2 поддержала выставку "Закулисье глянца" об известных людях Нижнего Новгорода Культура и отдых

Фото: Мария Атяпшева

Т2, российский оператор мобильной связи, стал генеральным партнером выставки «Закулисье глянца» (12+). Проект объединил лучшие фотоработы «Собака.ru» в Нижнем Новгороде – мультимедиа о людях, которые вносят значимый вклад в судьбу города за последние годы. Среди них спортсмены, актеры, ученые и урбанисты. Оператор также создал на выставке интерактивную локацию и наградил автора снимка в специальной номинации.

Выставка «Закулисье глянца» будет проходить в Русском музее фотографии с 1 по 31 октября. Она стала совместным проектом творческого пространства и мультимедиа «НН.Собака». В экспозиции собрано 139 фоторабот из архива издания, героями которых стали значимые личности столицы Приволжья. В их числе – звезда оскароносной «Аноры» (18+) Марк Эйдельштейн, гимнастки Дина и Арина Аверины, профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяна Виноградова и многие другие.

Церемонию открытия выставки посетили директор макрорегиона «Волга» Т2 Алексей Сидоров, заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович и советник генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив» Екатерина Никитина, которая стала вдохновителем проекта.

Оператор Т2 сделал выставку интерактивной – он создал в музее фотозону и креативный арт-объект из вращающихся деталей, которые составляют один из фотоснимков проекта. На обратной стороне подвижных элементов размещены цитаты героев выставки про искусство и связь.

Кроме того, оператор поддержал специальную номинацию «Медиатехнологии в искусстве». Победу в ней одержал фотограф Артем Торопов, запечатлевший генерального продюсера фестиваля INTERVALS Андрея Тубольцева в окружении современных гаджетов.

Для своих клиентов Т2 также приготовила сюрприз: они смогут посетить выставку со скидкой 50%. Для этого нужно получить промокод в программе лояльности «Больше», участником которой может стать любой абонент оператора. После этого необходимо выбрать билет на сайте музея и ввести промокод перед покупкой.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Т2:

«Поддержка культурных событий в Нижнем Новгороде уже давно стала одной из ярких граней нашей работы. Особое внимание мы уделяем медиатехнологиям в искусстве, более того, в этом направлении мы уже громко заявляли о своих лидерских амбициях на крупных городских фестивалях Нижнего Новгорода. Выставка «Закулисье глянца» – это способ отметить значимую роль тех, кто создает культуру в Нижнем Новгороде и, кто, как и Т2, готов к любым вызовам».

