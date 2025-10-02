Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Культура и отдых

Т2 поддержала выставку "Закулисье глянца" об известных людях Нижнего Новгорода 

02 октября 2025 16:47 Культура и отдых
Т2 поддержала выставку Закулисье глянца об известных людях Нижнего Новгорода 

Фото: Мария Атяпшева

Т2, российский оператор мобильной связи, стал генеральным партнером выставки «Закулисье глянца» (12+). Проект объединил лучшие фотоработы «Собака.ru» в Нижнем Новгороде – мультимедиа о людях, которые вносят значимый вклад в судьбу города за последние годы. Среди них спортсмены, актеры, ученые и урбанисты. Оператор также создал на выставке интерактивную локацию и наградил автора снимка в специальной номинации. 

Выставка «Закулисье глянца» будет проходить в Русском музее фотографии с 1 по 31 октября. Она стала совместным проектом творческого пространства и мультимедиа «НН.Собака». В экспозиции собрано 139 фоторабот из архива издания, героями которых стали значимые личности столицы Приволжья. В их числе – звезда оскароносной «Аноры» (18+) Марк Эйдельштейн, гимнастки Дина и Арина Аверины, профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяна Виноградова и многие другие. 

Церемонию открытия выставки посетили директор макрорегиона «Волга» Т2 Алексей Сидоров, заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович и советник генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив» Екатерина Никитина, которая стала вдохновителем проекта. 

Оператор Т2 сделал выставку интерактивной – он создал в музее фотозону и креативный арт-объект из вращающихся деталей, которые составляют один из фотоснимков проекта. На обратной стороне подвижных элементов размещены цитаты героев выставки про искусство и связь. 

Кроме того, оператор поддержал специальную номинацию «Медиатехнологии в искусстве». Победу в ней одержал фотограф Артем Торопов, запечатлевший генерального продюсера фестиваля INTERVALS Андрея Тубольцева в окружении современных гаджетов. 

Для своих клиентов Т2 также приготовила сюрприз: они смогут посетить выставку со скидкой 50%. Для этого нужно получить промокод в программе лояльности «Больше», участником которой может стать любой абонент оператора. После этого необходимо выбрать билет на сайте музея и ввести промокод перед покупкой.  

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Т2:

«Поддержка культурных событий в Нижнем Новгороде уже давно стала одной из ярких граней нашей работы. Особое внимание мы уделяем медиатехнологиям в искусстве, более того, в этом направлении мы уже громко заявляли о своих лидерских амбициях на крупных городских фестивалях Нижнего Новгорода. Выставка «Закулисье глянца» – это способ отметить значимую роль тех, кто создает культуру в Нижнем Новгороде и, кто, как и Т2, готов к любым вызовам».

Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/    

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных