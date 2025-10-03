Готовимся к высокому сезону: как за 3 дня нанять 100 человек и не сойти с ума

erid: 2SDnjeJpVaN

Для ритейла и e-commerce высокий сезон — это одновременно золотая жила и операционный кошмар. «Черная пятница» и предновогодний ажиотаж приносят цунами заказов, но без достаточного количества рук — курьеров, сборщиков, продавцов — это цунами превращается в упущенную прибыль и недовольных клиентов.

Классический найм через работные сайты в такой ситуации не работает. Процесс занимает недели, а люди нужны «еще вчера». Как же подготовиться к пиковым нагрузкам, не раздувая штат и не тратя месяцы на рекрутинг? Давайте разберем гипотетический кейс интернет-магазина «БыстроТовары».

Задача: +100 человек к «Черной пятнице»

Дано: крупный интернет-магазин, который ожидает трехкратного роста заказов в период распродаж. Чтобы справиться с потоком, операционный директор понимает, что ему срочно нужны 70 сборщиков на склад и 30 курьеров для доставки по городу. Срок — одна неделя.

Традиционный путь (путь к провалу): HR-отдел размещает вакансии, получает сотни нерелевантных откликов, проводит десятки собеседований, а бухгалтерия готовится к бумажному аду с оформлением договоров. К началу распродаж в лучшем случае набрана половина команды, а ключевые сотрудники вымотаны.

Путь «БыстроТовары» (современный подход):

День 1. Формирование задачи на платформе.

Операционный директор не ставит задачу своему HR, а заходит на цифровую платформу по работе с внештатниками. Он создает проект: «Сборщики на склад» и «Курьеры». Внутри он указывает четкие параметры:

География: конкретные склады и районы города.

Требования: для курьеров — наличие смартфона, для сборщиков — опыт работы с ТСД.

Условия: почасовая оплата, график 2/2.

Количество: 70 + 30 человек.

Система мгновенно показывает, сколько доступных и проверенных исполнителей, соответствующих этим критериям, есть в базе в данном городе. Директор запускает проект.

День 2. Автоматический онбординг и брифинг.

Платформа берет на себя всю рутину. Исполнители, откликнувшиеся на проект, принимают оферту онлайн, подписывая электронный договор. Никаких бумаг, поездок в офис и ручного ввода данных. В это время менеджер склада проводит один общий онлайн-брифинг для всех 70 сборщиков, объясняя специфику работы, а логист — для 30 курьеров.

День 3. Команда в сборе и готова к работе.

К началу третьего дня у «БыстроТоваров» есть полностью укомплектованная, оформленная и проинструктированная команда. Менеджеры ставят задачи и отслеживают их выполнение через личный кабинет платформы, а исполнители отправляют отчеты.

Что делает это возможным?

В основе этого спринта лежит не магия, а технология. Специализированные платформы — это не просто доски объявлений. Это комплексные системы, которые закрывают весь цикл работы. Эффективный поиск исполнителей заданий — это лишь первый шаг. Дальше платформа обеспечивает:

Доступ к готовой базе: вам не нужно искать людей с нуля, вы выбираете из тех, кто уже проверен и готов к работе.

Автоматизацию документооборота: договоры, акты и чеки формируются и хранятся в системе.

Прозрачное управление: вы видите, кто и какие задачи выполняет, в режиме реального времени.

Выплаты в один клик: один реестр на оплату — и деньги уходят исполнителей.

Способность быстро масштабировать команду — это мощное конкурентное преимущество, которое напрямую влияет на вашу выручку в самый важный период года. С базой в сотни тысяч исполнителей по всей России, наша платформа — это ваш «кадровый резерв по требованию», готовый к работе в любой момент. Перестаньте относиться к высокому сезону как к стихийному бедствию. С правильными инструментами это прогнозируемый и управляемый процесс, который приносит максимальную прибыль.

Реклама. ООО «Наймикс». ИНН 5047217640 naimix.ru