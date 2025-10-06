Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
06 октября 2025 10:53 Общество
Билайн: путешественники по России стали в 2 раза больше учиться в онлайн-университетах

Фото: freepik.com

Ко Дню учителя Билайн узнал, какими образовательными приложениями клиенты пользовались во время отпуска. Анализ обезличенных данных роумеров – клиентов Билайн, которые путешествовали по России – показал, что в сравнении с 2024 годом трафик вырос на онлайн-университеты, сервисы для чтения книг и приложения для видеоконференций.

На 40% выросла популярность онлайн-университетов – сервисов, предоставляющих возможность погрузиться в новую для себя сферу или даже обрести новую профессию. Время в таких приложениях также значительно увеличилось: клиенты Билайн этим летом в них проводили в два раза больше времени, чем в 2024.

Наиболее популярной категорией по объему трафика оказались сервисы с книгами. Средний трафик на одного пользователя в этой категории за весь летний период составил более 18 тысяч мегабайт, что сопоставимо с 408 главами аудиокниг. Это больше, чем количество глав в «Войне и мире».

Чтение оказалось в приоритете у клиентов Билайн старше 40 лет – им занимались 56% путешественников по России. А вот у молодежи больше были популярны нейросети (у 62%) и сервисы для изучения иностранных языков (у 61%).

По количеству уделенного времени также лидирует чтение – ему каждый отпускник за лето уделил в среднем около 45 часов. На втором месте оказалось обучение в онлайн-университетах (почти 37 часов), а на третьем – сервисы видеоконференций, которые часто используются для общения с репетиторами (16 часов).

Оператор усиливает и расширяет мобильную сеть, чтобы его клиенты могли находить время на образование в любом месте. Благодаря этому как местные жители, так и путешественники могут заниматься самообразованием в интернете практически из любой точки страны. 

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на beeline.ru.

г. Москва, ОГРН 1027700166636
 

