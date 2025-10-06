Если самозанятый больше не самозанятый: риски и решения для бизнеса

erid: 2SDnjc44dGB
Компании всё чаще сотрудничают с самозанятыми - это удобно, быстро и, на первый взгляд, безопасно. Однако если физическое лицо утрачивает статус самозанятого, но продолжает работать по прежней схеме, организация рискует столкнуться с серьёзными налоговыми последствиями. Налоговые органы могут переквалифицировать такие выплаты в трудовые отношения или в выплаты по гражданско-правовому договору, что повлечёт доначисление НДФЛ и страховых взносов, а также штрафы и пени.
Утрата статуса может произойти по разным причинам: превышение лимита дохода (2,4 млн рублей в год), добровольный выход из режима, смена вида деятельности или технические сбои в приложении «Мой налог». Важно понимать: даже если контрагент сам не сообщил об этом, компания несёт ответственность за проверку его правового положения. Налоговая инспекция вправе потребовать уплаты НДФЛ (13%) и страховых взносов (до 30%) с суммы всех выплат, произведённых после утраты статуса. Кроме того, возможны доначисления за три предыдущих года.
Особенно опасна ситуация, когда сотрудничество выглядит как замаскированная трудовая деятельность: регулярные выплаты, подчинение внутреннему распорядку, использование корпоративных ресурсов. В этом случае риски многократно возрастают.
Если налоговая инициировала проверку или доначислила налоги, важно действовать оперативно и грамотно:
Лучшая защита - профилактика. Перед каждым новым платежом компания должна убедиться, что контрагент действительно остаётся самозанятым. Регулярная проверка статуса самозанятого позволяет избежать ошибок и снизить риски до минимума. Для этого не нужно тратить время на ручные запросы или звонки в ФНС - достаточно воспользоваться специализированным инструментом. Проверить статус самозанятого можно бесплатно и мгновенно: сервис автоматически сверяет данные с официальной базой Федеральной налоговой службы и выдаёт актуальный результат.
Использование современных технологий автоматизации существенно сокращает временные затраты сотрудников бухгалтерии и защищает компанию от возможных претензий налоговых служб и иных контрольных органов. В свете усилившегося контроля над финансовыми операциями с физическими лицами, соблюдение установленных процедур становится обязательным условием безопасной работы предприятия. Автоматизированные решения помогают снизить вероятность нарушений, минимизируют риск штрафных санкций и создают надежный правовой фундамент для эффективного функционирования компании.
В условиях растущего внимания налоговых органов к схемам взаимодействия с физическими лицами, пренебрежение проверкой статуса самозанятого превращается из формальности в серьёзную угрозу для бизнеса. Регулярный контроль не только защищает от неожиданных доначислений, но и демонстрирует добросовестность компании перед контролирующими органами. Инвестируя несколько секунд на проверку перед каждым платежом, организация сохраняет десятки или даже сотни тысяч рублей - и своё репутационное спокойствие.
