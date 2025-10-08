Премьера сериала "Тысяча “нет” и одно “да”" состоится 9 октября

Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Премьера восьмисерийной романтической драмы «Тысяча “нет” и одно “да”» (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — «Бесприданница», «Грех да беда на кого не живет» и «Шутники», но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

Одна случайная встреча навсегда изменит жизни юной Оксаны из простой семьи и молодого олигарха Сергея. Все началось… со свадьбы. Таня, сестра Оксаны, выходит замуж. Свадебный день превращается в череду катастроф — буквально все идет не по плану. На свадьбе даже появляется бывший возлюбленный Тани, а самоуверенный богач Сергей при всех делает предложение Оксане… Отказ Оксаны Сергея очень задевает: «И пусть ты тысячу раз скажешь “нет”, рано или поздно ты все равно скажешь “да”!», — уверен он.

Трейлер:

ВК: https://vkvideo.ru/video-195528184_456244107

YouTube: https://youtu.be/1hLBvkD2SzI

Андрей Силкин, режиссер-постановщик:
«Наши герои обладают горячим характером: они эмоциональны и влюблены. Их жизнь протекает в курортном городе, в окружении яркого солнца, моря и чаек, что во многом отражается на их натуре, действиях и поступках. В мегаполисе же живут совершенно другие люди, им часто не хватает тепла и времени для счастья».

Елена Лядова, актриса:
«Хотя все съемки мы мерзли, зато в кадре у нас солнце и любовь. Я играю мать троих детей, которая желает счастья своим чадам и потому, возможно, даже назойливо участвует в их жизнях. Я сразу согласилась сниматься в этом проекте — история показалась мне легкой и веселой. К тому же собралась приятная компания коллег».

Константин Белошапка, актер:
«Мой герой — это человек, который к тридцати годам смог заработать 13 миллиардов и не потерять светлый, местами наивный, иногда даже инфантильный взгляд на мир. Им движет любовь — к делу, к людям, к жизни во всех ее проявлениях. Оксана привлекла моего персонажа в первую очередь неземной красотой. Ну и, наверное, той же юностью души, которую сохранил Сергей».

Мила Ершова, актриса:
«Моя героиня Марина — дочь местного прокурора, которая с виду кажется очень благополучной и беззаботной, но на самом деле находится под гнетом и абьюзом отца. Она понимает, что единственным способом “вырваться” для нее является замужество».

О сериале «Тысяча “нет” и одно “да”» (16+)

Производство: TOOMUCH Production при поддержке «НМГ Студии»

Продюсеры: Жора Крыжовников, Дмитрий Пачулия

Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Авторы сценария: Жора Крыжовников, Денис Уточкин

Режиссер-постановщик: Андрей Силкин

Оператор: Денис Панов

Креативный продюсер: Евгения Хрипкова

Композитор: Дарья Чаруша

Художники-постановщики: Евгений Вихляев, Анастасия Черных

В ролях: Елена Лядова, Ксения Трейстер, Ангелина Стречина, Константин Белошапка, Павел Попов, Иван Жвакин, Сергей Анненков, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко, Вероника Мохирева, Виктория Клинкова, Миша Мяло, Никита Никитин, Олег Чугунов, Ольга Воронина, Константин Адаев, Алексей Ведерников, Павел Гончаров, Люция Валиева, Марк Нестер, Татьяна Лотова, Ян Теплов, Алексей Кондрашов, Денис Яковлев, Никита Мучкаев, Дарья Бабич, Елена Панджариди, Антон Богданов, Никита Лысенко.

 

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

Реклама. ПАО «Ростелеком» rt.ru

 

