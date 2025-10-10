Новый медицинский кабинет при поддержке ЛУКОЙЛа Общество

При поддержке ЛУКОЙЛа на кстовском городском стадионе отремонтировали и оборудовали медицинский кабинет. Проект «Важное дело!» Кстовской спортивной школы №1 – победитель XVI Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Нижегородской области 2024 года.

Для обучающихся спортшколы и кстовчан, занимающихся физкультурой и спортом, обустроили медицинский кабинет, соответствующий санитарно-эпидемиологические требованиям. В помещении произвели ремонт водоснабжения, водоотведения, освещения, приточно-вытяжной вентиляции, заменили покрытие пола и стен, дверь, а также закупили новое медицинское оборудование: стол, ширму, кушетку, шкафы и холодильник.

«Искренне благодарим Компанию «ЛУКОЙЛ» за значимую помощь в ремонте нашего медицинского кабинета. Мы стараемся создать комфортные условия для работы медиков и оказания качественной помощи нашим воспитанникам», – отметила директор спортивной школы №1 Жанна Кливитенко.

