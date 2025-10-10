Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 октября 2025 14:11Участник СВО Александр Курицын встретился с нижегородскими школьниками
10 октября 2025 14:05Ольга Щетинина: "Нижегородская область признана лучшей в России при реализации проекта "Мои наставники"
10 октября 2025 13:51Новый медицинский кабинет при поддержке ЛУКОЙЛа
10 октября 2025 13:45Модульный диспетчерский пункт для водителей появился в Нижнем Новгороде
10 октября 2025 13:10Средняя скорость нижегородских автобусов составляет 21 км/час
10 октября 2025 12:43Вдова шеф-повара Колисниченко пришла на ресторанную премию в Нижнем Новгороде
10 октября 2025 12:00Нижний Новгород начнет развивать городские электрички по модели МЦД
10 октября 2025 11:49Книжный парк в Автозаводском районе: 4000 посетителей с момента открытия
10 октября 2025 11:07Больше половины нижегородцев узнают о раке на ранней стадии
10 октября 2025 10:43Агроном Воробьёв рассказал, что и как сажать под зиму для ранних всходов
Общество

Новый медицинский кабинет при поддержке ЛУКОЙЛа

10 октября 2025 13:51 Общество
Новый медицинский кабинет при поддержке ЛУКОЙЛа

При поддержке ЛУКОЙЛа на кстовском городском стадионе отремонтировали и оборудовали медицинский кабинет. Проект «Важное дело!» Кстовской спортивной школы №1 – победитель XVI Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Нижегородской области 2024 года.

Для обучающихся спортшколы и кстовчан, занимающихся физкультурой и спортом, обустроили медицинский кабинет, соответствующий санитарно-эпидемиологические требованиям. В помещении произвели ремонт водоснабжения, водоотведения, освещения, приточно-вытяжной вентиляции, заменили покрытие пола и стен, дверь, а также закупили новое медицинское оборудование: стол, ширму, кушетку, шкафы и холодильник. 

«Искренне благодарим Компанию «ЛУКОЙЛ» за значимую помощь в ремонте нашего медицинского кабинета. Мы стараемся создать комфортные условия для работы медиков и оказания качественной помощи нашим воспитанникам», – отметила директор спортивной школы №1 Жанна Кливитенко.

Реклама.ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» ИНН 5250043567

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЛУКОЙЛ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных