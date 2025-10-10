Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Культура и отдых

Билайн расширил зону роуминга до 218 направлений, добавив Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова и Американское Самоа

10 октября 2025 16:26 Культура и отдых
Билайн расширил зону роуминга до 218 направлений, добавив Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова и Американское Самоа

Фото: freepik.com

Билайн продолжает увеличивать зону международного роуминга для своих клиентов. В список доступных направлений вошли Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова и Американское Самоа. Теперь география роуминга оператора охватывает 218 стран и территорий, включая связь на круизных лайнерах.

Во всех этих направлениях клиенты Билайна могут пользоваться голосовой связью, а в большинстве из них — также и мобильным интернетом. Для повышения качества связи оператор активно внедряет технологию VoLTE-роуминга, которая обеспечивает кристально чистый звук, мгновенное соединение и устойчивую связь даже при одновременном использовании интернета. Эта услуга уже доступна в таких странах как Китай (включая Тайвань), Казахстан, Сингапур, Германия и Австралия.

Управлять тарифами для поездок за рубеж клиенты могут с помощью удобного «конструктора роуминга» в мобильном приложении Билайна. Он позволяет самостоятельно выбирать пакеты интернета, подключать опции (например, безлимитные мессенджеры и карты) и устанавливать срок их действия.

Оператор постоянно улучшает условия для путешественников. Так, услуги международного роуминга в Зимбабве, на Северных Марианских островах и Кирибати для клиентов Билайна стали дешевле, а всего льготные тарифы действуют в 196 из 218 направлений.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна:

«Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты оставались на связи в любой точке мира, даже в самых экзотических уголках планеты. Поэтому мы продолжаем расширять географию покрытия — с начала года в нее также вошли Французская Полинезия, Федеративные Штаты Микронезии, Палау и Кирибати. Наряду с этим мы внедряем современные технологии, такие как VoLTE, для повышения скорости и качества мобильной связи за рубежом. Наша задача — обеспечить не только стабильное соединение, но и максимальное удобство пользования услугами».

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных