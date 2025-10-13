Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Общество

Т2 прокачала сеть в крупнейшем ТРК Нижнего Новгорода

13 октября 2025 12:38 Общество
Т2 прокачала сеть в крупнейшем ТРК Нижнего Новгорода

Т2, российский оператор мобильной связи, усилил сеть в торгово-развлекательном комплексе «Фантастика», который считается крупнейшим в регионе. Ввод в эксплуатацию нового оборудования сделает опыт использования мобильного интернета для покупателей комфортнее, особенно в пиковые часы работы комплекса.

Площадь ТРК «Фантастика» достигает 160 тысяч кв.м. На четырех этажах здания работают более 200 магазинов, а фуд-корт рассчитан на 900 мест. Комплекс имеет собственную парковку. Благодаря удачному расположению и высокой транспортной доступности «Фантастику» ежедневно посещают тысячи гостей.

Мобильная сеть в торговых центрах всегда испытывает повышенную нагрузку. Это требует от мобильных операторов модернизации оборудования и запуска новых базовых станций. Чтобы повысить качество сети Т2, технические специалисты оператора в этом году в кратчайшие сроки запустили новое телеком-оборудование непосредственно на территории ТРК «Фантастика».

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Т2:

«Планируя развитие нашей сети, мы уделяем особое внимание наиболее трафиковым локациям. ТРК “Фантастика” – один из важнейших объектов этого списка. Чтобы обеспечить его посетителям комфортный уровень использования мобильной связи, мы в сжатые сроки построили и запустили индор-оборудование на территории центра. Оно обеспечивает устойчивый LTE-сигнал внутри здания и хорошо справляется с периодами пиковых нагрузок, неизбежных в крупных торговых комплексах».

Источник фото: пресс-служба Т2

Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/ 

