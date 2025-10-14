ВТБ открыл обновлённое отделение в центре Автозавода

Офис по обслуживанию физических и юридических лиц открылся на улице Веденяпина, 7. Банк обновил и расширил отделение — клиенты могут в комфортной обстановке оформить продукты ВТБ, воспользоваться банкоматами и получить финансовую консультацию.

Специалисты помогут оформить вклады, кредиты, дебетовые и кредитные карты, перевести в банк зарплату или пенсию, подключить программу лояльности. В офисе можно не только подать заявку на ипотеку, но и получить полное сопровождение сделки, а также застраховать недвижимость.

Представителям бизнеса доступна вся линейка необходимых продуктов, включая открытие счетов, регистрацию компаний и ИП, выдачу квалифицированной электронной подписи, торговый эквайринг. Решить все вопросы по обслуживанию в банке предпринимателям помогает персональный менеджер. Для конфиденциальных встреч предусмотрены переговорные комнаты.

Офис работает с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов, в субботу — с 10 до 15 часов. Четыре банкомата с поддержкой операций по QR-коду доступны в круглосуточном режиме.

«Мы помогаем клиентам воплощать планы в жизнь, создавая для этого лучшие финансовые решения. В новом офисе каждый клиент может получить экспертную консультацию в комфортной обстановке: оценить возможности для крупных покупок, узнать о новых финансовых инструментах или обсудить стратегию сохранения и приумножения сбережений. Банк становится персональным финансовым консультантом, а возможность задать все вопросы лицом к лицу в век развития цифровых сервисов — большая ценность», – отметил управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев.

В ближайшие три года банк планирует наращивать число региональных отделений, развивать выездной сервис и онлайн-банкинг. Так, до конца первого квартала 2026 года ВТБ обновит около 10 и откроет несколько новых офисов в Нижегородской области. Клиентами банка в регионе в настоящее время являются более 500 тысяч физических и 30 тысяч юридических лиц.

Фото предоставлено Банком ВТБ.