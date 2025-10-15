Управляющие компании для 28 домов выберут в Бутурлинском округе Происшествия

В Бутурлинском округе объявлен конкурс на выбор управляющей организации для 28 многоквартирных домов. Решение о его проведении принято после вмешательства прокуратуры, которая выявила нарушения в сфере жилищного законодательства.

Проверка показала, что более 20 домов, в основном находящихся в сельской части округа, долгое время оставались без управляющей компании. Из-за этого более 300 человек жили в условиях, не соответствующих требованиям безопасности и комфорта.

Несмотря на то, что у местной администрации были полномочия для организации конкурса, она долгое время не предпринимала необходимых шагов. Это нарушало права жителей и противоречило требованиям закона.

После того как прокуратура направила представление в адрес руководства округа, муниципалитет отреагировал и начал устранять нарушения. В итоге был объявлен открытый конкурс, по результатам которого выберут управляющие организации для домов, оставшихся без управления.

Ранее сообщалось, что подрядчика "Нижегородского водоканала" обвиняют в особо крупном мошенничестве при исполнении подрядных договоров с водоканалом на сумму более 18 миллионов рублей.