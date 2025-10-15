Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Общество

Школа ухода при поддержке ЛУКОЙЛа

15 октября 2025 14:58 Общество
Школа ухода при поддержке ЛУКОЙЛа

Фото: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

В 2024 году Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Дзержинска стал одним из победителей Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Нижегородской области. В рамках проекта «Уроки милосердия» создана площадка для обучения особенностям надомного ухода за людьми с различными дефицитами самообслуживания.

Основное направление работы Школы ухода – обучение специалистов, социальных работников, помощников по уходу, оказывающих социальные услуги, а также родственников и близких граждан пожилого возраста и инвалидов практическим навыкам ухода за лежачими больными.

При поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» отремонтировали помещение, а также закупили тренировочное оборудование и обучающие материалы. С их помощью под руководством опытного специалиста в Центре социального обслуживания изучают методы реабилитации в домашних условиях и отрабатывают навыки личной гигиены, кормления, оказания первой помощи, безопасного перемещения и позиционирования пациента, профилактики пролежней, использования технических средств реабилитации.

Особое внимание уделяется психологической поддержке ухаживающих. Проводятся групповые занятия, индивидуальные консультации с психологом, обучение техникам релаксации и управления стрессом.

«Мы понимаем, что семейная помощь и уход за больными людьми могут быть сложным испытанием, поэтому стремимся создать благоприятную обстановку и улучшить психологическую атмосферу в семьях наших подопечных», – отметила руководитель проекта, заведующий отделением социально-бытового обслуживания Татьяна Мазурова.

Участники проекта успешно справляются с поставленными задачами, обеспечивая качественное обучение и поддержку специалистов и родственников, осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Об этом свидетельствуют результаты работы: за период с января 2025 года проведено 8 теоретических и 8 практических занятий, обучен 61 человек, включая социальных работников и помощников по уходу. Кроме того, организованы инструктажи по уходу в домашних условиях для родственников инвалидов.

«Мы стремимся сделать обучение в Школе ухода максимально доступным и эффективным, используя современные технологии и передовой опыт в сфере социального обслуживания. Благодарим Компанию «ЛУКОЙЛ» за поддержку нашего проекта. Обучение в Школе ухода – инвестиция в здоровье и благополучие граждан!  Для родственников это возможность повысить качество ухода за близким человеком, сохранить собственное здоровье и улучшить взаимоотношения в семье, а для социальных работников – снижение риска профессионального выгорания и повышение удовлетворенности работой», – сказала директор ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Дзержинска» Лилия Карталова.

Реклама. ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» ИНН 5250043567

