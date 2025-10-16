Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 октября 2025 11:10"Ростелеком" и "Россети" объединяют усилия для импортозамещения программного обеспечения
16 октября 2025 11:07Еще четыре участка изымают для строительства дублера проспекта Гагарина
16 октября 2025 11:02"Виртуальный помощник" сэкономил клиентам Билайна больше 300 лет на разговорах со спамерами
16 октября 2025 10:59Лайнер "Владимир Жириновский" заметили в нижегородской акватории
16 октября 2025 10:48В Госдуме предложили блокировать деструктивный контент, созданный ИИ
16 октября 2025 10:16Нефрологический центр открылся в НОКБ имени Семашко
16 октября 2025 10:04Карантин частично ввели в 17 школах и 54 детсадах Нижегородской области
16 октября 2025 09:29Часовню в честь князя Владимира построят в Нижнем Новгороде
16 октября 2025 08:39Популяризатор науки Бритов рассказал, почему активность Солнца резко повысилась
16 октября 2025 07:00Пожароопасный сезон в Нижегородской области официально завершится 17 октября
Общество

"Виртуальный помощник" сэкономил клиентам Билайна больше 300 лет на разговорах со спамерами

16 октября 2025 11:02 Общество
Виртуальный помощник сэкономил клиентам Билайна больше 300 лет на разговорах со спамерами

Фото: пресс-служба Билайна

За девять месяцев этого года «Виртуальный помощник» Билайна общался со спамерами и мошенниками 160 млн минут, то есть примерно 111 тыс. дней, или более 300 лет. Всего с января по сентябрь он заблокировал около 1,4 млрд нежелательных вызовов, общее количество выявленных спам-звонков превысило 3 млрд. Группа быстрого реагирования оператора проанализировала данные о вредоносной активности и назвала самые распространенные схемы мошенничества.

Пик активности злоумышленников пришелся на июль, когда было заблокировано больше 190 млн опасных звонков. В топ популярных мошеннических схем вошли:

  • сообщение об угрозе безопасности от силового органа (МВД, ФСБ), госучреждения (Роскомнадзор), службы безопасности компании или сервиса («Госуслуги», банк и т. д.);

  • обращение от управляющей компании по поводу замены ключей к домофону;

  • требование от поликлиники заменить физический медицинский полис на электронный;

  • звонок от почтовой или курьерской службы по поводу получения посылки или заказного письма;

  • предложение инвестировать в фонд — например, якобы аффилированный с «Газпромом»;

  • звонок от пенсионного фонда или соцслужб по поводу перерасчета пенсии или других социальных выплат.

Чаще всего мошенники и спамеры звонят жителям южных регионов страны, на втором и третьем местах с небольшим разрывом — Центральный регион и Москва. При этом они обычно нацеливаются на людей старших поколений: средний возраст атакуемых клиентов-женщин составляет 51 год, мужчин — 46 лет. Большинство атак происходят в будни — судя по всему, в выходные злоумышленники предпочитают отдыхать. Однако это не повод ослаблять бдительность.

Группа быстрого реагирования Билайна создана для обеспечения информационной безопасности и экстренной помощи клиентам компании. Клиент, который подозревает, что он стал жертвой одной из этих или любой другой мошеннической схемы, может связаться с группой с помощью электронного консультанта Билайна по номеру 0611 или в чате мобильного приложения. Сотрудники подключаются в течение минуты, помогают понять, что произошло, и принять необходимые меры.

Чтобы снизить риски попасть на крючок и избавить от лишнего стресса себя и своих близких, особенно старших родственников, в приложении Билайна можно подключить PRO-версию сервиса «Моя безопасность» с усиленной ИИ-защитой. Во время потенциально опасных звонков искусственный интеллект анализирует звуковую волну и речевые маркеры — и прерывает разговор, если обнаруживает признаки мошенничества. ИИ-защита была запущена в сентябре, счет на атаки, выявленные с ее помощью, уже идет на сотни.

Также недавно Билайн добавил в PRO-версию бесплатную опцию «Запись звонков» — она уже доступна на Android-устройствах и в ближайшее время заработает на iPhone. При ее подключении оператор сохраняет аудиозапись каждого разговора с текстовой расшифровкой и краткой выжимкой — это новинка, которая пока не имеет аналогов на рынке. За расшифровку и подготовку краткого содержания разговоров отвечает собственное программное обеспечение Билайна.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Билайн мошенники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных