В выходные молодежь проводит в интернете на 40% больше времени, чем старшие поколения Общество

Билайн летом запустил платформу «план б.» с безлимитом на социальные сети, мессенджеры, музыку и видео. На основе обезличенных данных оператор узнал, как отличается у разных поколений использование этих приложений по будним и выходным дням.

Зумеры (им сейчас примерно 16-28 лет) постоянно переключаются между мессенджерами и соцсетями, причем заходят в них ненадолго. По выходным их экранное время вырастает на 30% по сравнению с будними днями. А вот абоненты Билайн старше 40 лет более усидчивые: они используют приложения реже, но дольше остаются онлайн. К тому же интернетом они используются практически одинаково как в будни, так и в выходные.

Миллениалы (их возраст 29-40 лет) по выходным немного сокращают использование социальных сетей и мессенджеров. В свободные от работы дни у них снижается как трафик (на 10%), так и количество сессий в этих приложениях (на 14%).

Музыку все поколения предпочитают слушать именно по выходным – в конце недели значительно растет использование музыкальных сервисов. Особенно это заметно у зумеров – их трафик увеличивается на 88%.

Видеоформат в выходные лидирует по объему трафика, следом идут соцсети, затем – мессенджеры и музыка. Короткие ролики больше нравятся молодежи, а длинные видео интересны всем практически одинаково. В среднем в день один человек смотрит контент, равный по длине одному полнометражному фильму – на видео уходит около часа-полутора.

