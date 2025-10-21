Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Происшествия

Более 130 бутылок нелегального алкоголя нашли в сормовском кафе

21 октября 2025 17:12 Происшествия
Более 130 бутылок нелегального алкоголя изъяли в ходе рейда в Сормове

Фото: министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области

В Сормовском районе Нижнего Новгорода сотрудники регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства изъяли свыше 130 бутылок нелегального алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, проверка прошла на одном из предприятий общественного питания. По итогам рейда возбуждены административные дела.

В ведомстве отметили, что такие мероприятия проводятся регулярно — как по обращениям граждан, так и на основании данных, полученных через разработанную минпромом систему межведомственного контроля и лицензирования. Она позволяет выявлять нарушения в сфере оборота алкогольной продукции. В неё поступает информация не только о торговых точках и заведениях общепита, но и о квартирах и домах, где может вестись подпольная продажа спиртного. Нижегородская область стала первым регионом, внедрившим такую систему на практике.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, с начала года специалисты провели 27 проверок торговых точек. В ходе инспекций были зафиксированы многочисленные нарушения, включая продажу алкоголя без лицензий и необходимых документов.

В результате составлено 25 протоколов об административных правонарушениях, изъято более 600 единиц нелегальной продукции. Суд уже приостановил деятельность шести организаций, уличённых в незаконной торговле спиртным.

Граждане, располагающие сведениями о подобных нарушениях, могут обратиться в минпром с заявлением. Важно, чтобы обращение было авторизированным — с указанием имени и паспортных данных заявителя, как того требует российское законодательство. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8 (831) 435-16-18.

Ранее сообщалось, что на Бору изъяли более 100 литров нелегального алкоголя.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Алкоголь Минпромторг Торговля
