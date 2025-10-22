ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Шпунт Ларсена: коррозия, защита, вторичное использование и срок службы

22 октября 2025 13:53

erid: 2SDnjc1fbLb

Шпунт Ларсена - один из самых востребованных типов ограждающих конструкций в строительстве, особенно при возведении котлованов, укреплении берегов и создании временных или постоянных гидротехнических сооружений. Его надёжность и универсальность обусловлены особой формой профиля и высокими прочностными характеристиками. Однако срок эксплуатации напрямую зависит от условий применения, качества металла и своевременного проведения защитных мероприятий.

Влияние коррозии на ресурс металлического шпунта

Основной враг любого стального изделия - коррозия. В условиях контакта с влагой, почвенными растворами или морской водой, шпунт Ларсена подвергается активному разрушению. Особенно уязвимы зоны стыков, сварных швов и мест механических повреждений покрытия. Без должной защиты срок службы может сократиться вдвое. Поэтому на этапе проектирования важно предусмотреть антикоррозионные решения, соответствующие агрессивности среды.

Методы защиты шпунтовых стен от разрушения

Для продления срока службы применяются как пассивные, так и активные методы защиты. Пассивная защита включает нанесение цинкового покрытия, полимерных составов или эпоксидных лаков. Активная - катодная защита, когда через специальные аноды создаётся электрический потенциал, препятствующий окислению металла. Выбор метода зависит от типа грунта, уровня грунтовых вод и бюджета проекта.

Вторичное применение: экологичный и выгодный выбор

Использование бывшего в употреблении шпунта - это не просто экономия, а осознанный шаг к устойчивому развитию. Многие компании сегодня предпочитают купить шпунт Ларсена с сертифицированной историей эксплуатации. Это позволяет снизить стоимость работ, сократить сроки поставки и минимизировать потребление первичных ресурсов. При правильной оценке состояния и подготовке такой материал остаётся безопасным и эффективным.

Ключевые рекомендации для увеличения срока службы

  • Выбирать тип покрытия, соответствующий условиям эксплуатации.
  • Проводить периодический визуальный и инструментальный контроль состояния конструкции.
  • Применять дополнительные защитные элементы (например, гидроизоляционные мембраны).
  • Учитывать возможность последующей регенерации при планировании проекта.
  • Отдавать предпочтение проверенным поставщикам с гарантией качества.

Защита, регенерация и вторичное применение - три ключевых направления, которые превращают шпунт из одноразового элемента в многоразовый ресурс. Грамотный подход к эксплуатации обеспечивает не только экономию, но и экологическую ответственность.

Реклама. ООО «СК МЕТАЛЛОСТРОЙ». ИНН 9722060816 sk-metallostroy.ru

Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
