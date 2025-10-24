Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Общество

"Ростелеком" первым начал установку интернет-роутеров нового поколения

24 октября 2025 12:30 Общество
Ростелеком первым начал установку интернет-роутеров нового поколения

Отечественные Wi-Fi-роутеры шестого поколения (Wi-Fi 6) с передовым чипсетом AX3000 теперь доступны для подключения домашнего интернета «Ростелекома» по всей стране. Они обеспечивают повышенную скорость передачи данных (до 3 Гбит в секунду), широкий радиус покрытия, возможность одновременного подключения большого числа устройств и усиленную защиту по современному стандарту безопасности WPA3. 

Мощный чипсет нового поколения отвечает за надежную и широкую зону покрытия Wi-Fi, а также лучше справляется с помехами — интернет стабильно работает в многоэтажных домах, где вокруг множество других сетей. Кроме того, для качественного покрытия даже в дальней комнате в квартире не нужна система из нескольких модулей для ретрансляции сигнала, устройство уже оснащено mesh-технологией. Благодаря современным технологиям модуляции сигнала Wi-Fi 6 передает данные в два раза быстрее, чем роутеры предыдущего поколения, видео высокого качества не зависает, а сайты открываются мгновенно.

Роутер шестого поколения обеспечивает обмен данных для множества устройств одновременно, в отличие от устаревших моделей, где соединение происходит по очереди. Это обеспечивает стабильную связь даже при подключении десятков устройств: от смартфонов и ноутбуков, до телевизоров, роботов-пылесосов и других умных устройств. Кроме того, роутер умно расходует энергию подключенных устройств, что продлевает время их работы между зарядками.

Ирина Лебедева, вице-президент по продуктам массового сегмента «Ростелекома»:

«Новое поколение интернет-роутеров перестает быть привилегией для тех, кто готов самостоятельно выбирать и настраивать устройства. “Ростелеком” первым начал масштабное внедрение домашних роутеров шестого поколения по всей стране. Новые устройства обеспечивают молниеносную скорость, стабильную работу с любым количеством девайсов семьи, эффективную экономию энергии и мощную защиту от киберугроз. Это не только технические улучшения, но и реальная экономия времени, денег и нервов, а теперь еще и базовый стандарт для каждого абонента независимо от его местожительства».

С сегодняшнего дня новое оборудование доступно по всей России. Роутеры шестого поколения могут выбрать как новые клиенты, так и действующие абоненты домашнего интернета «Ростелекома». Новые клиенты могут взять оборудование в аренду в рамках акции «Тест-драйв», которая позволяет попробовать все преимущества домашнего интернета и других цифровых сервисов «Ростелекома» в течение 30 дней бесплатно. 

Настройку нового оборудования проводят специалисты «Ростелекома». Для этого необходимо оформить заявку на сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

Реклама. ПАО «Ростелеком» rt.ru

