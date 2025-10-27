Культурная осень: Т2 продлевает скидки на билеты в нижегородский музей Общество

Т2, российский оператор мобильной связи, продлевает для своих клиентов возможность выгодно посетить Русский музей фотографии в Нижнем Новгороде, где до конца октября проходит выставка «Закулисье глянца». Проект объединил лучшие фотоработы «Собака.ru» в Нижнем Новгороде – мультимедиа о людях, которые вносят значимый вклад в судьбу города за последние годы. Кроме того, в культурном пространстве проходят и другие экспозиции.

В коллекции «Закулисья глянца» собраны снимки самых известных людей Нижнего Новгорода – это актеры, политики, спортсмены и многие другие. Там можно увидеть, к примеру, звезду фильма «Анора» (18+) Марка Эйдельштейна, гимнасток Дину и Арину Авериных, профессора кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяну Виноградову. Оператор Т2 выступил генеральным партнером мероприятия и создал на выставке собственную фотозону, а также разместил интерактивную инсталляцию с цитатами героев выставки про искусство и связь.

Кроме того, 28 октября в русском музее фотографии откроется экспозиция «Прозрачность обыденности» (12+) Полины Фурсовой. В коллекцию вошли снимки, раскрывающие личностные ценности автора и ее чувственный опыт. Выставка будет проходить до 16 ноября.

Клиенты Т2 могут посетить Русский музей фотографии со скидкой 50% до 30 ноября. Для этого нужно получить промокод в программе лояльности «Больше» , участником которой может стать любой абонент оператора. После этого необходимо выбрать билет на сайте музея и ввести промокод перед покупкой. По билету можно посетить все выставки, которые экспонируются в музее на дату визита.

