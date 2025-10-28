Билайн запустил распродажу 11.11: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и другие устройства

Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Экономика

Билайн запускает ежегодную распродажу 11.11 — один из самых ожидаемых периодов осеннего шопинга. С 21 октября по 12 ноября 2025 года в интернет-магазине оператора доступны смартфоны, часы, наушники, колонки, аксессуары и другие устройства со скидками до 90%.

В акции участвуют более 50 мировых брендов, среди них: Samsung, Apple, Xiaomi, Realme, Infinix, Яндекс, JBL и другие производители. Снижение цены действует напрямую — без промокодов, условий по тарифам или обязательной покупки дополнительных услуг. Клиенты могут сразу увидеть финальную стоимость устройства на витрине интернет-магазина.

В распродаже участвуют как актуальные модели, так и популярные устройства прошлых сезонов, которые можно выгодно приобрести. В числе предложений — флагманские смартфоны, смарт-часы со встроенными функциями здоровья, беспроводные наушники с шумоподавлением, умные колонки и аксессуары.

На странице «Старт распродажи 11.11» в интернет-магазине Билайна товары можно сортировать по брендам, размеру скидки и категории. Количество устройств ограничено и может отличаться в зависимости от региона.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее — на beeline.ru.

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных