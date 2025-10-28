Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
28 октября 2025 14:53Премьера криминального сериала "Обнальщик" на Wink.ru состоится 13 ноября
28 октября 2025 11:30В поселке Воскресенское после оборудования по модельному стандарту открылась центральная библиотека
27 октября 2025 18:56"Лавка Чудесъ" открылась в историческом здании в Городце
25 октября 2025 19:46Нижегородский оперный театр в честь юбилея представил новый авангардный занавес
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 17:56В поселке Сатис открылась первая в Дивеевском округе модельная библиотека
24 октября 2025 17:53Музей Нижегородского театра кукол откроют в 2026 году
24 октября 2025 14:53Нижегородец Дмитрий Клычков представил новую патриотическую песню
23 октября 2025 12:28Открытие филиала Русского музея в Нижегородском кремле откладывается
22 октября 2025 16:04Каток в нижегородской "Швейцарии" откроется 1 декабря
Культура и отдых

Премьера криминального сериала "Обнальщик" на Wink.ru состоится 13 ноября

28 октября 2025 14:53 Культура и отдых
Премьера криминального сериала Обнальщик на Wink.ru состоится 13 ноября

Премьера восьмисерийной драмы «Обнальщик» (18+) состоится 13 ноября 2025 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Над проектом работал известный режиссер Борис Акопов, который ранее снял кинофильмы «Бык» (18+) и «Кэт» (18+), а также сериал «На автомате» (18+). Производством серила занималась компания Star Media по заказу «НМГ Студии».

В ролях Александр Яценко, Елена Николаева, Фёдор Кудряшов, Фархад Мухаметзянов, София Лопунова, Ольга Тумайкина, Евгений Харитонов, Игорь Миркурбанов, Сабина Ахмедова и Ван Шень. Одна из главных ролей в сериале по праву принадлежит колоритной натуре Приморского края, где разворачивается действие. В городах Находка и Владивосток прошла почти половина съемочных дней.

События сериала происходят в 2013 году, в центре сюжета — отношения отца Михаила и его сына Леши. После краха бизнеса главы семейства они переезжают из мегаполиса в город Восточный. Это, на первый взгляд, провинциальная глушь, но на деле здесь идет строительство игорной зоны, которая превратит город в новую точку притяжения. Леша придумывает обнальную технологию, с помощью которой выводить миллионы можно безопасно и даже почти легально. Находясь в отчаянном положении, Михаил решает войти в бизнес и моментально поднимает ставки. Отец и сын вместе начинают обналичивать деньги для самых опасных игроков региона. Угроза тюремного срока, убийства, предательства — теперь это их новая реальность.

Борис Акопов, режиссер-постановщик:

«Для меня это история о семье, о поиске базовых ценностей, которые всегда должны присутствовать в нашей жизни, про правильные отношения отцов и детей. Про то, как герои пытаются себя интегрировать в новых обстоятельствах и в чужом городе. Это захватывающая история, у нее есть динамика и полет, поднимаются вопросы жизни и смерти — здесь ставки очень высоки. В центре сюжета — семья: отец, мать и сын. Мне хотелось, чтобы у нас была слаженная команда, чтобы можно было почувствовать, что это настоящая семья. Чтобы зритель был уверен в том, что у главных героев за плечами много лет совместной жизни со своими проблемами, которые они стараются решить. Также мне интересно работать с молодыми артистами, потому что хочется открывать новые лица, таланты. Возможно, наш сериал станет для них трамплином в их актерской карьере».

Фёдор Кудряшов, актер:

«Мой герой Леша — подросток, который все время пытается стать взрослее. Он старается отгородиться от родителей. Обстоятельства, которые с ним происходят, обязывают к тому, чтобы решать все самостоятельно. Из-за этого начинаются проблемы, которые мы покажем в сериале. За время подготовки к роли я узнал, что такое блокчейн, биткоин и как все это взаимосвязано с NFT. Мне кажется, что у нас на площадке с “моим отцом” Александром Яценко сложился отличный тандем. Мы даже вне съемок могли встретиться с ним и обсудить какие-то сцены, пройтись по тексту сценария, что-то вместе выучить».

Александр Яценко, актер:

«Мой герой Михаил, как и я, с педагогикой и воспитанием на вы. Тем не менее он пытается найти с сыном общий язык, договориться. Знаете, как бывает: совершишь неправильный поступок, и вся жизнь из-за него начинает меняться в ненужную сторону. И потом очень трудно отмотать назад, признаться, что был неправ, извиниться и начать что-то менять… Наш сериал именно об этом: как человек делает ошибку и пытается из нее вырулить. Михаил — не очень хороший человек и отец, но любовь к сыну и жене не дает ему окончательно превратиться в преступника».

Елена Николаева, актриса:

«Мне кажется, у меня получился образ такой немного неуравновешенной женщины, которая берется за все подряд, но у которой, по большому счету, ничего не выходит. В тот момент, когда ее семья переезжает из большого города в маленький приморский, героиня вспоминает, что когда-то была психологом. Муж постоянно на работе, сын где-то пропадает, а сидеть в четырех стенах ей скучно — почему бы не вернуться к профессии? Что из этого вышло, не буду рассказывать, зрители все увидят сами».

Во Владивостоке съемочная группа работала в морском терминале «Порт Поспелово», бухтах Тихая и Воевода, мысе Тобизина и пещерах. Атмосферный Китайский квартал во Владивостоке помог съемочной группе показать, как азиатская действительность вплетается в российскую. Квартал предстанет как живое, самобытное пространство со своей эстетикой и ритмом. Шумный рынок, бар на крыше, украшенный резными деревянными деталями, а характерные детали архитектуры создают особую атмосферу пограничности, где пересекаются разные культуры и судьбы.

В Находке Борис Акопов случайно с трассы увидел дом, в котором поселил главных героев. Он стоит прямо на берегу залива между двумя сопками. Дом был старый, и для съемок проекта его немного изменили, достроили веранду. Хозяин жилища был нанят как один из постановщиков, получал зарплату и вместе со всеми приводил в порядок свой сад и сам участок. В целом местные жители приняли самое активное участие в работе над сериалом. Они не только были задействованы в съемках различных эпизодов, но и стали частью группы.

Георгий Голицын, художник-постановщик:

«Весь мир этого проекта придумывался за несколько месяцев до начала съемок. Мы рисовали эскизы, приезжали заранее в Приморье, чтобы изучить местность. Из того времени — 2013 года — мы взяли машины, телефоны и фоновый рекламный язык. Например, можно будет увидеть в кадре баннеры. Если помните, то в тот период было много таких рекламных растяжек и надписей, которые буквально на каждом углу о чем-то кричали». 

Борис Акопов, режиссер:

«Мне всегда хотелось не просто побывать на Дальнем Востоке, а поработать здесь. Через кино можно увидеть целую жизнь, но в очень короткие сроки. Познакомившись с Приморьем, с теми людьми, которые работали с нами на площадке, артистами, технической группой, хочется развивать кино в регионах. Мне кажется, что зритель хочет видеть, как живет наша большая страна».

О сериале «Обнальщик» (18+)

Жанр: Криминал, драма

Серий: 8

Производство: Star Media по заказу «НМГ Студии»

Продюсеры Star Media: Надя Рехтер-Гарева, Семен Закружный, Мария Гречишникова, Татьяна Серебренникова

Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук

Креативные продюсеры «НМГ Студии»: Андрей Золотарев, Илья Кнапский

Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим, Захар Чавкин

Режиссер-постановщик: Борис Акопов

Авторы сценария: Елена Ванина, Кирилл Кулагин

Оператор-постановщик: Михаил Дементьев

Художник-постановщик: Георгий Голицын

Художник по костюмам: Валерия Рыскина

Художник по гриму: Евгения Малай

Художник по реквизиту: Юлия Зеникова

В ролях: Александр Яценко, Елена Николаева, Фёдор Кудряшов, Фархад Мухаметзянов, София Лопунова, Ольга Тумайкина, Евгений Харитонов, Игорь Миркурбанов, Сабина Ахмедова, Ван Шень, Алексей Ошурков, Елена Нестерова и другие.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком». 

Реклама. ПАО «Ростелеком» rt.ru

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кинематограф Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных