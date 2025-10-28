Премьера криминального сериала "Обнальщик" на Wink.ru состоится 13 ноября Культура и отдых

Премьера восьмисерийной драмы «Обнальщик» (18+) состоится 13 ноября 2025 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Над проектом работал известный режиссер Борис Акопов, который ранее снял кинофильмы «Бык» (18+) и «Кэт» (18+), а также сериал «На автомате» (18+). Производством серила занималась компания Star Media по заказу «НМГ Студии».

В ролях Александр Яценко, Елена Николаева, Фёдор Кудряшов, Фархад Мухаметзянов, София Лопунова, Ольга Тумайкина, Евгений Харитонов, Игорь Миркурбанов, Сабина Ахмедова и Ван Шень. Одна из главных ролей в сериале по праву принадлежит колоритной натуре Приморского края, где разворачивается действие. В городах Находка и Владивосток прошла почти половина съемочных дней.

События сериала происходят в 2013 году, в центре сюжета — отношения отца Михаила и его сына Леши. После краха бизнеса главы семейства они переезжают из мегаполиса в город Восточный. Это, на первый взгляд, провинциальная глушь, но на деле здесь идет строительство игорной зоны, которая превратит город в новую точку притяжения. Леша придумывает обнальную технологию, с помощью которой выводить миллионы можно безопасно и даже почти легально. Находясь в отчаянном положении, Михаил решает войти в бизнес и моментально поднимает ставки. Отец и сын вместе начинают обналичивать деньги для самых опасных игроков региона. Угроза тюремного срока, убийства, предательства — теперь это их новая реальность.

Борис Акопов, режиссер-постановщик:

«Для меня это история о семье, о поиске базовых ценностей, которые всегда должны присутствовать в нашей жизни, про правильные отношения отцов и детей. Про то, как герои пытаются себя интегрировать в новых обстоятельствах и в чужом городе. Это захватывающая история, у нее есть динамика и полет, поднимаются вопросы жизни и смерти — здесь ставки очень высоки. В центре сюжета — семья: отец, мать и сын. Мне хотелось, чтобы у нас была слаженная команда, чтобы можно было почувствовать, что это настоящая семья. Чтобы зритель был уверен в том, что у главных героев за плечами много лет совместной жизни со своими проблемами, которые они стараются решить. Также мне интересно работать с молодыми артистами, потому что хочется открывать новые лица, таланты. Возможно, наш сериал станет для них трамплином в их актерской карьере».

Фёдор Кудряшов, актер:

«Мой герой Леша — подросток, который все время пытается стать взрослее. Он старается отгородиться от родителей. Обстоятельства, которые с ним происходят, обязывают к тому, чтобы решать все самостоятельно. Из-за этого начинаются проблемы, которые мы покажем в сериале. За время подготовки к роли я узнал, что такое блокчейн, биткоин и как все это взаимосвязано с NFT. Мне кажется, что у нас на площадке с “моим отцом” Александром Яценко сложился отличный тандем. Мы даже вне съемок могли встретиться с ним и обсудить какие-то сцены, пройтись по тексту сценария, что-то вместе выучить».

Александр Яценко, актер:

«Мой герой Михаил, как и я, с педагогикой и воспитанием на вы. Тем не менее он пытается найти с сыном общий язык, договориться. Знаете, как бывает: совершишь неправильный поступок, и вся жизнь из-за него начинает меняться в ненужную сторону. И потом очень трудно отмотать назад, признаться, что был неправ, извиниться и начать что-то менять… Наш сериал именно об этом: как человек делает ошибку и пытается из нее вырулить. Михаил — не очень хороший человек и отец, но любовь к сыну и жене не дает ему окончательно превратиться в преступника».

Елена Николаева, актриса:

«Мне кажется, у меня получился образ такой немного неуравновешенной женщины, которая берется за все подряд, но у которой, по большому счету, ничего не выходит. В тот момент, когда ее семья переезжает из большого города в маленький приморский, героиня вспоминает, что когда-то была психологом. Муж постоянно на работе, сын где-то пропадает, а сидеть в четырех стенах ей скучно — почему бы не вернуться к профессии? Что из этого вышло, не буду рассказывать, зрители все увидят сами».

Во Владивостоке съемочная группа работала в морском терминале «Порт Поспелово», бухтах Тихая и Воевода, мысе Тобизина и пещерах. Атмосферный Китайский квартал во Владивостоке помог съемочной группе показать, как азиатская действительность вплетается в российскую. Квартал предстанет как живое, самобытное пространство со своей эстетикой и ритмом. Шумный рынок, бар на крыше, украшенный резными деревянными деталями, а характерные детали архитектуры создают особую атмосферу пограничности, где пересекаются разные культуры и судьбы.

В Находке Борис Акопов случайно с трассы увидел дом, в котором поселил главных героев. Он стоит прямо на берегу залива между двумя сопками. Дом был старый, и для съемок проекта его немного изменили, достроили веранду. Хозяин жилища был нанят как один из постановщиков, получал зарплату и вместе со всеми приводил в порядок свой сад и сам участок. В целом местные жители приняли самое активное участие в работе над сериалом. Они не только были задействованы в съемках различных эпизодов, но и стали частью группы.

Георгий Голицын, художник-постановщик:

«Весь мир этого проекта придумывался за несколько месяцев до начала съемок. Мы рисовали эскизы, приезжали заранее в Приморье, чтобы изучить местность. Из того времени — 2013 года — мы взяли машины, телефоны и фоновый рекламный язык. Например, можно будет увидеть в кадре баннеры. Если помните, то в тот период было много таких рекламных растяжек и надписей, которые буквально на каждом углу о чем-то кричали».

Борис Акопов, режиссер:

«Мне всегда хотелось не просто побывать на Дальнем Востоке, а поработать здесь. Через кино можно увидеть целую жизнь, но в очень короткие сроки. Познакомившись с Приморьем, с теми людьми, которые работали с нами на площадке, артистами, технической группой, хочется развивать кино в регионах. Мне кажется, что зритель хочет видеть, как живет наша большая страна».

О сериале «Обнальщик» (18+)

Жанр: Криминал, драма

Серий: 8

Производство: Star Media по заказу «НМГ Студии»

Продюсеры Star Media: Надя Рехтер-Гарева, Семен Закружный, Мария Гречишникова, Татьяна Серебренникова

Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук

Креативные продюсеры «НМГ Студии»: Андрей Золотарев, Илья Кнапский

Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим, Захар Чавкин

Режиссер-постановщик: Борис Акопов

Авторы сценария: Елена Ванина, Кирилл Кулагин

Оператор-постановщик: Михаил Дементьев

Художник-постановщик: Георгий Голицын

Художник по костюмам: Валерия Рыскина

Художник по гриму: Евгения Малай

Художник по реквизиту: Юлия Зеникова

В ролях: Александр Яценко, Елена Николаева, Фёдор Кудряшов, Фархад Мухаметзянов, София Лопунова, Ольга Тумайкина, Евгений Харитонов, Игорь Миркурбанов, Сабина Ахмедова, Ван Шень, Алексей Ошурков, Елена Нестерова и другие.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

