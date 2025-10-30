Минусеют вечера в ноябре, но онлайн-кинотеатр Wink.ru спешит на помощь Культура и отдых

В ноябре вечера удлиняются и становятся холоднее, но благодаря онлайн-кинотеатру Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) у природы нет плохой погоды. Премьеры последнего месяца осени согреют и объединят родственные души для совместных просмотров кино и сериалов. Одной из главных тем месяца, так уж получилось, стали шальные деньги.

Сразу две премьеры из линейки Wink Originals состоятся в ноябре и несмотря на всю разницу между ними, объединяет проекты как раз денежный вопрос. 5 ноября начнется показ сериала «Нам покер» (18+) о трех питерских приятелях, которые мечтали разбогатеть и открыли подпольный покерный клуб. Поначалу нелегальный бизнес кажется им забавной игрой, пока одним из клиентов не оказывается гость в погонах, у которого свои виды на шальные деньги. Теперь парням придется строить целую игровую империю. Режиссер проекта — Рустам Ильясов («Трудные подростки»). В главных ролях Саша Бортич, Артём Кошман, Тимофей Елецкий, Улан Адамбаев, Сабина Ахмедова, Пётр Скворцов и Даша Верещагина.

13 ноября станут доступны первые два эпизода криминальной драмы «Обнальщик» (18+) режиссера Бориса Акопова. В центре сюжета история отца (в исполнении Александра Яценко) и сына (Фёдор Кудряшов), которые в 2013 году построили огромный бизнес по обналичиванию в Приморье. Теперь их буднями стали угроза тюремного срока, предательства и убийства. В других ролях: Елена Николаева, Фархад Мухаметзянов, София Лопунова, Ольга Тумайкина, Евгений Харитонов, Игорь Миркурбанов, Сабина Ахмедова и Ван Шень.

Продолжается сотрудничество Wink.ru c телеканалом СТС, который представит две большие премьеры. Сериал «Химкинские ведьмы» (16+) начнет выходить с 10 ноября. Это увлекательная история о трех аферистках, которые выдают себя за медиумов, пока случайно не получают от уличной ведуньи реальный дар. И новые способности превращают жизни девушек в ад… Главные роли исполнили Агата Муцениеце, Анна Банщикова и Валерия Астапова. Сериал «Кулинарный техникум» (16+) рассказывает историю столичного шеф-повара Славы Виноградова (Роман Маякин), который приезжает в родной Староозёрск. Там его ждет не только отец, который работает завучем местного кулинарного техникума, но и настоящий сюрприз — сын, о существовании которого Слава не подозревал 17 лет! В проекте также снимались Владислав Ветров, Тимофей Кочнев, Кристина Строителева, Ася Борисова и другие.

Если сериалы предназначены для длительного просмотра, то скоротать вечерок в компании или вдвоем помогут премьеры кинофильмов, осталось определиться с настроением новинки. 2 ноября в Wink.ru откроется триллер «Вниз» (16+) с Егором Кридом и Анфисой Черных в главных ролях. Молодая пара застревает в лифте столичного небоскреба с очень подозрительным незнакомцем (Игорь Миркурбанов). Тот знает про них все. В замкнутом пространстве так легко стать жертвой безумца. И так сложно выбраться из смертельной ловушки… А с 29 ноября поднять настроение поможет приключенческая комедия «Мужские правила моего деда» (12+). Виктор Степанович (Роман Мадянов) — дед советской закалки, который не понимает и не разделяет современных «тепличных» методов воспитания детей. Обманным путем он увозит своего внука от родителей. Дед запланировал незабываемое приключение, чтобы наконец-то сделать из домашнего мальчика настоящего мужчину — достойного продолжателя рода.

Поклонников Ченнига Татума и Кирстен Данст соберет у экранов американское криминальное драмеди « Грабитель с крыши » (16+). Джеффри Манчестер, прозванный за свои дерзкие ограбления McDonald`s, грабителем с крыши, находит неожиданное убежище в магазине игрушек. Здесь, казалось бы, он получает шанс перевести дух и залечь на дно. Но события начинают развиваться непредсказуемым образом, когда Джефф влюбляется в очаровательную девушку, работающую в этом магазине. В ролях также Бен Мендельсон, Питер Динклэйдж и Лакит Стэнфилд. Дата цифровой премьеры будет объявлена позднее.

Детям и их родителям уже доступен для просмотра на каникулах приключенческий анимационный фильм «Доктор Динозавров» (6+). Жизнь школьника Фила Динозаврова никак не складывается: одноклассники считают его ботаником, девочки обходят стороной, а отец с его «устаревшим» музеем палеонтологии лишь добавляет проблем сыну. Но все меняется, когда случайность превращает будни Фила в настоящее приключение. Впереди ждут древние джунгли, опасные испытания и необычные союзники — от болтливого динозавра до людей, которых он совсем не ожидал увидеть рядом. Роли в мультфильме озвучивают Владимир Войтюк, Сергей Гармаш, Василиса Савкина, Роман Курцын, Саймон, Тимур Родригез и другие.

Для любителей китайских аниме Wink.ru эксклюзивно представит сразу три проекта. Ромком-сериал «Какой скандал!» (12+) в 24 эпизодах рассказывает об обычной современной девушке, которая внезапно оказывается втянутой в водоворот дворцовых интриг. Теперь ее судьба зависит от двух других героев: императора, скрывающего свое происхождение, и «избранной» героини, фанатично следующей сюжету книги. Фэнтези-сериал с боевыми искусствами «Великий правитель» (12+) посвящен судьбе юного Му Чэня, происхождение которого является тайной. Чтобы защитить близких и раскрыть правду о семье, он должен пробудить дремлющую в нем силу. Путешествие, в которое он отправляется, приведет его в самые опасные уголки мира, к битвам с богами и демонами и осознанию своего истинного предназначения. Экшен-сериал «Пьянящий ветер юности» (12+) — про молодого аристократа, которому не особо давались боевые искусства, однако он увлекся виноделием. После достижения высшего мастерства в его производстве он решает открыть винную лавку и внезапно оказывается в центре вражды двух семей. Впереди множество испытаний, преодолеть которые ему помогут новые товарищи.

