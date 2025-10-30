Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
30 октября 2025 14:32Клиенты Почта Банка могут перейти в ВТБ в пару кликов
30 октября 2025 11:40Выяснилось, кто в Нижегородской области может выйти на пенсию досрочно
30 октября 2025 10:42Ледовый дворец в Нижнем Новгороде освободят от налога на имущество
30 октября 2025 10:35Котюсов заявил о кадровом голоде в нижегородском общепите
30 октября 2025 10:11Рустам Досаев: "Без субсидий не будет импортозамещения в судостроении"
29 октября 2025 19:41Нижегородская промышленность удержала позиции с начала 2025 года
29 октября 2025 16:32Нелегальные ветпрепараты продавали в нижегородских зоомагазинах
29 октября 2025 15:44Нижегородские судостроители просят Минпромторг не требовать возврата субсидий
29 октября 2025 14:10Две ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в регионе в ноябре
29 октября 2025 13:36Парламентские журналисты оценили потенциал промышленных предприятий Арзамаса
Экономика

Клиенты Почта Банка могут перейти в ВТБ в пару кликов

30 октября 2025 14:32 Экономика
Клиенты Почта Банка могут перейти в ВТБ в пару кликов

ВТБ и Почта Банк запустили сервис, который позволит удобно и безопасно перенести свои продукты из одного банка в другой – дистанционно и всего в пару кликов. Процесс занимает пару минут и полностью защищен благодаря зашифрованным каналам связи.

Для онлайн-перехода в ВТБ клиенту Почта Банка необходимо совершить несколько действий в мобильном приложении или веб-версии:

1. Нажать на баннер "Станьте клиентом ВТБ" и далее на кнопку «Присоединиться».

2. В разделе с персональными предложениями от ВТБ — подписать все документы онлайн.

3. Подтвердить переход кодом из смс, после чего денежные средства и банковские продукты перейдут на обслуживание в ВТБ. Далее все финансовые операции клиент сможет совершать через ВТБ Онлайн.В течение минуты карта Почта Банка и имеющиеся на ней средства будут привязаны к мастер-счету ВТБ. Перевыпускать дебетовые карты не потребуется. Клиенты, которые не пользуются дистанционным банковским обслуживанием, могут пройти аналогичный путь с помощью сотрудников в офисе.

«Присоединение Почта Банка к ВТБ расширяет финансовые услуги и сервисы для миллионов россиян во всех регионах страны. Цифровая миграция — как надёжный мост, позволяющий клиентам перейти из одного банка в другой быстро, безопасно и без прерывания привычного обслуживания. Все продукты и сервисы из Почта Банка мгновенно перейдут в инфраструктуру ВТБ — даже карту менять не придётся. Дополнительным преимуществом при переходе онлайн станут специальные условия по вкладам и накопительным счетам, программе лояльности и другим продуктам», — отметил Дмитрий Брейтенбихер, член правления ВТБ.

Процесс интеграции двух банков завершится в мае 2026 года. Уже сегодня в более 2 тыс. отделениях клиенты могут оформить любые продукты ВТБ: дебетовую или кредитную карту, вклад или накопительный счет, подключить программу лояльности или «Семейный банк», подать заявку на автокредит или ипотеку, а также перевести в ВТБ пенсию или зарплату.

Фото предоставлено ВТБ.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных