Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 октября 2025 15:57Водителям скорой в Нижнем Новгороде выплатили сверхурочные после проверки
30 октября 2025 15:39Институт общественных помощников развивают в Нижегородской области
30 октября 2025 15:37Внутренний туризм растет – необычные места страны посетили несколько миллионов клиентов Билайна
30 октября 2025 15:35Четыре новых медиакласса открыли в школах Нижегородской области
30 октября 2025 14:59Центр Нижнего Новгорода перекроют из-за празднования Дня народного единства
30 октября 2025 14:42Дизайн-код улицы Большой Покровской утвердили в Нижнем Новгороде
30 октября 2025 14:34Превратить пустырь в современный сквер на Автозаводе помогли соцучастковые
30 октября 2025 14:25Нижегородцев призвали поддержать земляка на конкурсе "Народный участковый 2025"
30 октября 2025 14:03Поселок Полевой упразднили в Нижегородской области
30 октября 2025 13:50Нижегородцы смогут посетить мобильные офисы налоговой в ноябре
Общество

Внутренний туризм растет – необычные места страны посетили несколько миллионов клиентов Билайна

30 октября 2025 15:37 Общество
Внутренний туризм растет – необычные места страны посетили несколько миллионов клиентов Билайна

Фото: freepik.com

Интерес россиян к внутреннему туризму растет. Количество пользователей на некоторых направлениях выросло на 20%, подсчитал Билайн. Вот необычные точки России, в которых летом сетью Билайна воспользовались миллионы пользователей.

Так, Байкал вдохновил этим летом 1,5 миллиона клиентов оператора. Самое глубокое озеро в мире притягивает как любителей уединенного, так и активного отдыха. В заливе Посольский сор, к примеру, занимаются виндсерфингом.

Один из центров горнолыжного спорта Архыз (Карачаево-Черкесия) в сезон отпусков принял почти полмиллиона пользователей Билайна. Помимо снежных вершин тут любуются бирюзовыми Софийскими и Дуккинскими озерами.

Другое знаковое направление – гора Малая Синюха в Республике Алтай. Склоны здесь светятся мягким синим светом благодаря большому количеству ионов в воздухе. А рядом находится озеро Манжерок, откуда открывается впечатляющий вид на гору, которая привлекла с мая по август этого года свыше 400 тысяч клиентов Билайна.

Еще один маршрут для тихого отдыха – балтийский берег. Чтобы оценить красоту водной стихии, лучше отправиться на Куршскую косу в Калининградской области. Летом это успели сделать больше 340 тысяч туристов. Сюда съезжаются ради белых песчаных дюн и причудливо изогнутых сосен в Танцующем лесу.

В Карелию в сезон отпусков отправились 236 тысяч клиентов, это на 20% больше по сравнению с прошлым годом. Наряду с четвертым по величине водопадом Европы Кивач клиенты исследовали тропу у затопленного Мраморного каньона в парке «Рускеала».

Еще 100 тысяч клиентов Билайна посетили Приэльбрусье (Кабардино-Балкария) с самой высокой в России канатной дорогой в Терсколе. Она доставляет на высоту 3847 метров.

Хребет Таганай в Челябинской области собрал более 70 тысяч путешественников. Среди лесов здесь раскинулась каменная река длиной около 6 км – гигантское скопление валунов, под которыми слышен шум горных ручьев.

Фото: пресс-служба Билайна

По данным Билайна, чаще всего экомаршрутами интересовались клиенты в возрасте от 36 до 50 лет (53%). Молодежь от 18 до 35 лет заняла второе место в туристическом трафике (27%). А вот старшее поколение от 50 лет оказалось только на третьем месте (20%).

В удаленных уголках природы туристы пользуются навигационными приложениями (41%), социальными сетями и мессенджерами (39%) и следят за погодой через специальные сервисы (19%). Эти возможности позволяют клиентам оперативно находить информацию о маршруте и погоде, планировать проживание и общаться с близкими.

Фото: пресс-служба Билайна

Билайн расширяет покрытие 4G даже в таких труднодоступных местах, как горные вершины, густые леса или берега водоемов. Благодаря развитию сети четвертого поколения путешественники комфортно и безопасно проводят время на природе, оставаясь на связи с родными в любой точке России.
При подготовке новости использовались обезличенные данные клиентов Билайна с мая по август 2025 года и за аналогичный период 2024 года

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее — на beeline.ru.
г. Москва, ОГРН 102770016663

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Билайн
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных