Т2 дарит до трех месяцев связи новым абонентам при переходе со своим номером

Общество

31 октября 2025 09:08 Общество
Т2, российский оператор мобильной связи, объявляет о старте специальной акции для новых клиентов в Нижегородской области. Абоненты, которые перейдут со своим номером в сеть Т2 с 30 октября, получат скидку на абонентскую плату до 100% в зависимости от выбранного тарифного плана.

Т2 запускает специальные условия для новых клиентов. Скидки на абонентскую плату действуют при переходе со своим номером от другого оператора со второго месяца. В акции участвуют самые популярные тарифы оператора. Так, тариф «Хватит!» оператор предоставляет бесплатно на три месяца. Он включает тройной безлимит: мобильный интернет, звонки внутри сети Т2 и SMS по России без ограничений.

Тариф «Везде онлайн» оператор также предоставляет бесплатно на три месяца, после чего на него будет действовать скидка в размере 50% – абонентская плата будет составлять 425 рублей вместо 850. Внутри – 100 Гб интернета, 100 минут на вызовы по России и безлимит на номера Т2. Кроме того, абоненту доступны без ограничений популярные соцсети, мессенджеры и маркетплейсы.

Тариф «Мой онлайн+» доступен новым абонентам с постоянной скидкой 50%. Абонентская плата будет составлять 400 рублей в месяц вместо 800. В тарифный план входят 30 Гб интернета с удвоением трафика при своевременном внесении абонентской платы, безлимит на популярные соцсети, мессенджеры и маркетплейсы, звонки без ограничений внутри сети и 600 минут для звонков на номера других операторов России. 

Чтобы воспользоваться новой возможностью и получить скидку, нужно подключить новую sim-карту в качестве временного номера с одним из предложенных тарифов, а после этого – оформить заявление на перенос номера в Т2 в салоне оператора, на сайте или в личном кабинете приложения Т2. 

Скидки на тарифы начинают действовать после полной оплаты месячной стоимости выбранного тарифного плана. Подробности – на go-to.t2.ru

Источник фото: пресс-служба T2

Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/ 

