Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
31 октября 2025 11:0033 поддельных денежных знака выявили в Нижегородской области за 3 месяца
31 октября 2025 10:37Билайн запустил новую акцию "3в1": забирайте realme 15T 256 ГБ с выгодой в 8000 рублей
30 октября 2025 17:58В Нижнем Новгороде приостановлен конкурс на строительство дома для переселенцев
30 октября 2025 17:19Нижегородской области выделят 6,4 млрд рублей на модернизацию ЖКХ
30 октября 2025 14:32Клиенты Почта Банка могут перейти в ВТБ в пару кликов
30 октября 2025 11:40Выяснилось, кто в Нижегородской области может выйти на пенсию досрочно
30 октября 2025 10:42Ледовый дворец в Нижнем Новгороде освободят от налога на имущество
30 октября 2025 10:35Котюсов заявил о кадровом голоде в нижегородском общепите
30 октября 2025 10:11Рустам Досаев: "Без субсидий не будет импортозамещения в судостроении"
29 октября 2025 19:41Нижегородская промышленность удержала позиции с начала 2025 года
Экономика

Билайн запустил новую акцию "3в1": забирайте realme 15T 256 ГБ с выгодой в 8000 рублей

31 октября 2025 10:37 Экономика
Билайн запустил новую акцию 3в1: забирайте realme 15T 256 ГБ с выгодой в 8000 рублей

Фото: пресс-служба Билайна

Билайн объявляет о старте новой акции «3в1», в рамках которой клиенты могут приобрести смартфоны с бонусными рублями на связь и дополнительными товарами — и получить всё это по цене одного устройства.

В акцию входят смартфоны популярных брендов — realme, HONOR, Tecno, Samsung, Xiaomi и Huawei. Предложение подойдёт тем, кто хочет выгодно обновить технику этой осенью или подобрать современный девайс в подарок.

Одно из самых интересных предложений акции — realme 15T 256 ГБ. При покупке смартфона в составе выгодного комплекта в интернет-магазине Билайна клиент получает по цене смартфона 6 000 бонусных рублей на связь и фирменные наушники realme. Общая выгода при покупке realme 15T 256 ГБ в рамках акции 8 000 рублей. А совершая покупку в офисах обслуживания Билайна, вместо наушников можно выбрать другие товары — умные часы или колонки, подписки на Книги Билайн и Облако Билайн, настройки, услуги и другое.

realme 15T 5G — это лёгкий смартфон с мощной батареей 7000 мА·ч и при этом тонким корпусом. Это единственный в сегменте смартфон с основной и фронтальной камерой с разрешением 50 Мп. Как и старшие модели, realme 15T получил поддержку алгоритмов AI Party Mode, позволяющих сохранить естественный цвет кожи даже в сложных условиях освещения. А с помощью голосового AI-редактора вы сможете добавить какие-то элементы на фото или изменить их при помощи голоса. За производительность у realme 15T отвечает процессор MediaTek D6400 Max. Благодаря новой увеличенной испарительной камере устройство работает быстро, не перегревается во время тяжелых задач и легко переключается между приложениями без подвисаний.

Акция доступна в интернет-магазине и офисах обслуживания Билайна. Предложение действует до 30 ноября 2025 года. Максимальная выгода в рамках акции 13 000 рублей. Полные условия акции и список товаров-участников опубликованы на сайте beeline.ru.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на beeline.ru.

г. Москва, ОГРН 1027700166636
 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Билайн
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных